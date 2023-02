Rapariga com Brinco de Pérola e outros três filmes para ver na TV

O filme protagonizado por Scarlett Johansson é uma das sugestões cinematográficas da Evasões.

Lady Bird

Dia 11, às 21h10 | AXN MOVIES

A terminar o liceu, Christine McPherson – ou Lady Bird, como prefere ser chamada – mal pode esperar por entrar na faculdade, de preferência bem longe de Sacramento (Califórnia), a cidade de onde nunca saiu. A mãe, uma enfermeira incansável que se desdobra em empregos para pagar as despesas familiares, acha a ideia absurda e despropositada. Contudo, determinada a conquistar o mundo a qualquer custo, Lady Bird não deixa de lutar para concretizar esse sonho. Um filme realizado por Greta Gerwig.

Line of Duty – O Resgate

Dia 11, às 23h45 | RTP1

Aaron Eckhart protagoniza este filme de ação, na pele de um polícia que corre contra o tempo para salvar a filha do seu chefe. Ele é Frank Penny, um polícia que não liga a regras e cuja conduta o leva a tornar-se a única pessoa que pode salvar a rapariga, que foi raptada por um criminoso que odeia agentes da autoridade. São estes, de resto, que podem – e vão mesmo tentar – dificultar a tarefa de Frank. Uma realização de Steven C. Miller, ainda com Courtney Eaton, Ben McKenzie, Dina Meyer e Jessica Lu.

Madagáscar 2

Dia 12, às 09h47 | FOX

O leão Alex, a zebra Marty, a girafa Melman, a hipopótamo Glória, os pinguins, o lémure Maurício e o rei Juliano continuam juntos nesta nova aventura. E também continuam perdidos nas margens distantes de Madagáscar. Os amigos náufragos nova-iorquinos resolvem tentar regressar ao seu antigo lar e para isso engendram um plano pouco ortodoxo. Com um espírito militar, os pinguins consertam o que resta de um velho avião que se despenhou em Madagáscar. A improvável tripulação consegue levantar voo, mas será que o avião se vai aguentar no ar até Nova Iorque? Claro que não. A única coisa que conseguem é ir parar ao coração de África, onde conhecem pela primeira vez animais da sua espécie que vivem no seu habitat.

Rapariga com brinco de pérola

DIA 13, às 20h45 | CINEMUNDO

No século XVII, Griet, uma rapariga de 17 anos e origens modestas trabalha em casa do pintor holandês Johannes Vermeer, mas cedo se torna a principal inspiração do artista e desenvolve com ele uma relação que vai pôr em causa a estabilidade daquela família. Filme de Peter Webber, com Scarlett Johansson, Colin Firth e Tom Wilkinson.