Rainha Cleópatra e outras séries para acompanhar esta semana

A série polémica de Jada Pinkett Smith e mais seis histórias para seguir na televisão e em streaming.



# Rainha Cleópatra

Dia 10/05 | Netflix

Jada Pinkett Smith assume a produção executiva e a narração desta série que explora as vidas de destacadas e icónicas rainhas africanas. Esta temporada narra a história de Cleópatra, a mais famosa, poderosa e incompreendida mulher e uma rainha ousada, cujos romances e beleza acabaram por ofuscar a sua mais eminente virtude: o intelecto. O legado de Cleópatra, aqui interpretada por Adele James, tem sido objeto de grande debate académico, frequentemente ignorado por Hollywood. Agora, esta série reavalia esta parte da sua história. Um trabalho que, mesmo antes de ser lançado, colocou egípcios e egiptólogos em pé de guerra por representar Cleópatra como mulher negra.

# Especial Dia das Mães

Dia 07/05 | Fox Comedy | às 13h45

Especial com uma maratona de dez episódios de “Os Goldberg”. A família presta homenagem a Pops (George Segal). Adam (Sean Giambrone) filma o passeio, dando-lhe um toque de “A fantástica aventura de Bill e Ted”. Glascott (Tim Meadows) embarca numa missão para pedir ao bairro que feche o parque aquático, enquanto Barry (Troy Gentile) se prepara para lhe estragar os planos e Erica (Hayley Orrantia) fica frustrada quando Beverly (Weni McLendon-Covey) assume a organização do seu casamento.

# Dance Brothers

Dia 10/05 | Netflix

Série que gira em torno dos irmãos Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala) e da sua luta para ganharem a vida como dançarinos profissionais. Para ajudarem a financiar os sonhos, os dois decidem abrir o seu próprio clube, que lhes serve como fonte de rendimento, alojamento e espaço de treino. A originalidade do clube e as impressionantes rotinas de dança cedo lhes trazem fama, levando a um conflito entre o negócio e a paixão, quando as ambições artísticas e as relações pessoais chocam com as exigências comerciais. A lealdade e o amor dos irmãos serão postos à prova por aquilo que sempre os uniu: a dança.

# Frente a Frente

Dia 11/05 | AXN White | às 21h25

Com a morte do pai, a juíza Justine Rameau descobre que Vanessa Tancelin, a agente da polícia com a qual tem uma relação complicada, é sua meia irmã. Por sua vez, é ela que herda parte da herança deixada pelo pai, incluindo parte da casa que Justine sempre considerou como sua. Agora, terá que gerir a relação com Vanessa, tanto no trabalho como na vida pessoal, mas tudo indica que não será fácil. Com Claire Borotra e Constance Gay.

# Assassinato em…

Dia 05/05 | AXN White | às 21h25

Uma série de crime francesa em que cada um dos episódios está centrado numa investigação diferente, ocorrida num lugar diferente de França. Os responsáveis por estas investigações são um par distinto de detetives que procura respostas para solucionar cada caso. Custe o que custar, eles dão sempre o melhor em nome da justiça. A realização dos episódios é de Éric Duret e as principais interpretações estão a cargo de Antoine Duléry e Charlotte de Turckheim.

# The Ark

Dia 08/05 | SyFy | às 22h15

Num futuro não muito distante, a vida na Terra torna-se insustentável e a colonização de outros planetas é a única hipótese para a sobrevivência da raça humana. É com este propósito que os tripulantes da nave espacial The Ark partem em missão, numa viagem desafiante que será tudo menos simples. O Syfy estreia a primeira temporada desta obra de ficção científica interpretada por Christie Burke, Reece Ritchie, Richard Fleeshman e Stacey Michelle Read.

# Will Trent

Dia 11/05 | Fox Life | às 22h20

Série baseada na obra literária de Karin Slaughter. O agente especial Will Trent (Ramón Rodriguez), do Georgia Bureau of Investigation (GBI), é a personagem que conduz a trama. Will não teve uma infância fácil, foi abandonado à nascença e passou por uma dura evolução no sobrecarregado sistema de acolhimento e adoção de Atlanta, nos Estados Unidos da América. Agora, determinado a usar o seu ponto de vista singular para garantir que ninguém seja abandonado como ele foi, tem a maior taxa de sucesso de detenções do GBI. Isto faz com que se crie uma certa animosidade entre os seus pares.