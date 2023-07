Quinta do Barco, em Sever do Vouga: uma praia fluvial com piscina flutuante

Numa visita à Praia Fluvial da Quinta do Barco, em Sever do Vouga, cabem várias horas de lazer, entre mergulhos, atividades desportivas, livros, piqueniques e bebidas frescas no bar. Com paragens para apreciar a envolvente natural.



O Vouga, que corre em aparente mansidão, é figura de destaque neste quadro dominado por tons de verde. Estamos na Praia Fluvial da Quinta do Barco, na freguesia de Paradela do Vouga, munida de infraestruturas que permitem passar um dia inteiro ali, entre as árvores e o rio, sem arredar pé. O espaço de lazer – que exibe as bandeiras azul, de praia acessível e qualidade de ouro, esta última atribuída pela associação Quercus – distingue-se pela envolvente natural, mas também pela piscina flutuante ao dispor dos banhistas, que têm vigilância garantida das 10h30 às 18h30, até 4 de setembro.

Quem quiser desfrutar da água de forma mais ativa pode alugar equipamentos para a prática de stand up paddle e canoagem, por um valor mínimo de 5 euros, correspondente a meia hora de utilização (uma hora custa 9 euros). E, no regresso ao areal, não falta o que fazer. A praia fluvial, inaugurada há 27 anos, além de estar munida de balneários, casas de banho e chuveiros, tem estacionamento, parque de merendas, churrasqueiras e bar. No Rio é como se chama esse estabelecimento com esplanada, onde são servidos gelados, gins, mojitos, caipirinhas, cervejas e outras bebidas – acompanhadas, ao fim de semana, por moelas e bifanas.

Leituras frescas

Junto ao bar há um frigorífico aberto a que foi dado novo uso. “Hidrata-te com letras”, lê-se no eletrodoméstico, que agora funciona como uma extensão da Biblioteca Municipal de Sever do Vouga. É esse o nome do projeto, que leva à Praia Fluvial da Quinta do Barco revistas e livros para diversos públicos, os quais devem ser devolvidos após a leitura (e preservados). Distribuídos pelas prateleiras encontram-se desde romances até livros infanto-juvenis e de receitas.