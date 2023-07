Quinta da Aveleda abre portas nas vindimas, com workshops, concertos e provas de vinho

Entre os dias 2 e 9 de setembro, o maior produtor da região dos Vinhos Verdes, a Aveleda, propõe um programa de vindimas para toda a família.

A semana começa com um concerto de abertura no dia 2 de setembro, e segue com diversas atividades direcionadas a miúdos e graúdos, que vão muito além da apanha da uva.

Todos os dia arrancam com uma uma receção no Welcome Center da Quinta às 9h, seguida da atividade de vindima. A meio da manhã há uma pausa para uma prova de vinhos com harmonização e os participantes têm ainda a oportunidade de fazer o seu próprio pão para desfrutar durante o almoço típico da quinta, a Sopa das Vindimas.

À tarde, o convite passa por uma visita aos jardins históricos da Aveleda, que nos seus cerca de oito hectares guardam mais de 120 espécies de fauna e flora.

O programa geral tem um valor de 95 euros por pessoa (50% para crianças dos 5 aos 12 anos) e até ao dia 31 de julho a Aveleda oferece um desconto de 10% em todas as reservas.

Quem quiser enriquecer ainda mais o programa, pode optar por uma ou mais atividades paralelas que acontecem durante toda a semana, a partir das 16h.

Para o dia 2 está previsto o workshop “Oficina de Vinho” (40 euros) e haverá ainda música ao vivo a partir das 20h. Já nos dias 3, 6 e 8 as experiências disponíveis incluem o jogo “Escape Garden” e ainda uma prova de vinhos harmonizada, pelo custo de 25 euros. Outra prova harmonizada junta-se a um workshop de pintura com vinho (65 euro), nos dias 4 e 7.

E nos dias 5 e 9 regressa o workshop “Oficina de Vinho”, desta vez com convidados especiais em cada um dos dias, e mais uma prova harmonizada, por 45 euros.

As reservas devem ser feitas através do site da Quinta da Aveleda, por email ([email protected]) ou telefone

(255 718 200).