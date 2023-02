Quinta d’ Águas Frias, em S. Pedro Sul, recebe workshop de escrita de viagens

A Quinta d’ Águas Frias, em São Pedro do Sul (região de Viseu) vai acolher um workshop de escrita de viagens conduzido por Katya Delimbeuf, formadora de escrita de viagens e durante mais de 17 anos jornalista de Sociedade no Expresso.



Num tempo em que as imagens parecem prevalecer em quantidade e importância face às palavras – “que podem ter tanto ou mais poder que as imagens” -, a formadora de escrita de viagens Katya Delimbeuf lança um curso de escrita de viagens para colocar em evidência o poder e a beleza das palavras. A iniciativa, já com inscrições abertas, terá lugar na Quinta D’ Águas Frias, em São Pedro do Sul, na região de Viseu, durante o fim de semana de 18 e 19 de fevereiro.

Os 10 hectares de floresta mediterrânica da quinta, rodeada de pinheiros, carvalhos e medronheiros, funcionarão como auditório ao ar livre para os vários momentos do curso. Segundo explicou a formadora à “Evasões”, “ao longo do fim de semana haverá exercícios práticos para que os participantes trabalhem a escrita pessoal e abordem diferentes temas”, de uma forma muito orgânica e que estimulará o espírito de partilha, num ambiente intimista.





“Um dos exercícios propostos poderá girar em torno da água ou da ligação da região (onde se localizam as termas de São Pedro do Sul) à história do rei D. Afonso Henriques”, desvenda ainda Katya Delimbeuf, que durante mais de cinco anos foi formadora de escrita de viagens na Escrever Escrever, em Lisboa, e colaborou com a Papa Léguas e a Unique Stays. O objetivo será “desbloquear a escrita de várias maneiras” através de um processo interior.

O curso inclui duas noites de alojamento na Quinta D’ Águas Frias, assim como todas as refeições (jantar de sexta-feira, pequeno-almoço e duas refeições no sábado, pequeno-almoço e almoço de domingo), que poderão ser pretexto para outros exercícios. As vagas vão de quatro a oito participantes e os valores começam nos 375 euros/casal (caso apenas uma pessoa queira fazer o curso). Se duas pessoas pretenderem fazer o curso, o valor é de 425 euros.





“Ao descanso e à descoberta acrescentámos uma componente lúdica e pedagógica, pensada para quem gosta de escrever, de registar pensamentos, de aprender e de melhorar o seu processo pessoal”, conclui a formadora, prometendo ainda provas de vinho do Dão e de aguardente de medronho, produzida no local, com certificação biológica. “Queremos que cada cada pessoa saia do curso com vontade de andar com um bloco de notas no bolso tal como anda com um telemóvel”, desafia Katya.