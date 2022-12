Queijos DOP da região centro viajam até ao Porto e Lisboa em dezembro

Os queijos Serra da Estrela, da Beira Baixa e Rabaçal com Denominação de Origem Protegida (DOP) são levados numa carrinha às cidades do Porto e Lisboa, sob a forma de uma campanha de sensibilização.

Os queijos Serra da Estrela, da Beira Baixa e Rabaçal com Denominação de Origem Protegida (DOP) vão andar pelas cidades do Porto e Lisboa, numa carrinha, sob a forma de uma campanha de sensibilização. A ação que surge no âmbito do Programa de Valorização da Fileira do Queijo da Região Centro da InovCluster, levada a cabo em parceria com 15 entidades regionais, e visa promover o consumo de Queijos com DOP. Estes distinguem-se na qualidade e sabor único, pois são feitos a partir de leite cru de ovelha ou ovelha e cabra (dependendo do queijo) de raças autóctones, que seguem rigorosas regras de salubridade e segurança alimentar.

O objetivo da iniciativa é fomentar a valorização destes produtos endógenos, lembrando os consumidores que, ao escolherem alimentos de origem portuguesa ajudam “não só a preservar o património, a autenticidade dos territórios e as paisagens, através da manutenção dos campos”, mas também, no caso dos queijos, “a conservação de profissões como pastores e queijeiros, evitando assim também a desertificação das zonas rurais de onde provêm”, argumenta a InovCluster. “Por trás destes queijos há rostos e mãos, há pastores e queijeiros o que significa que a produção de queijos tem também uma importância vital para a dinâmica económica e social”, lê-se ainda.

A iniciativa já chegou a vários pontos do Porto, e vai passar ainda pela Avenida Brasil (Esplanada do Molhe) dia 10 de dezembro e pela Praça Mouzinho de Albuquerque no dia 11. Já em Lisboa, a jornada começa dia 13 no Campo Grande e segue dia 14 para a Alameda D. Afonso Henriques, estando dia 15 n Praça de Londres e nos dias 16 e 17 de dezembro em Belém (junto ao estacionamento próximo do McDonalds).