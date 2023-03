Queijo da serra, doces e lampreia: no centro do país, a festa faz-se à mesa dos festivais

Prova e venda de produtos, tasquinhas, sessões de cozinha ao vivo, espetáculos e atividades para os miúdos fazem dos festivais gastronómicos centros de diversão para toda a família. Neste fim de semana, a região centro recebe dois: o Festival do Arroz e da Lampreia, em Montemor-o-Velho; e a Festa do Queijo Serra da Estrela, em Oliveira do Hospital.

Festival do Arroz e da Lampreia – Sabores do Campo e do Rio (Montemor-o-Velho)

É já nesta sexta-feira, às 19 horas, que arranca a 21.ª edição do Festival do Arroz de Lampreia – Sabores do Campo e do Rio, em Montemor-o-Velho. O evento, que se estende até dia 19, põe a tónica na lampreia e no arroz carolino do Baixo Mondego, sem deixar de fora a doçaria local, do pastel de Tentúgal às queijadas de Pereira, das pinhas ao arroz doce (que vai ser confecionado ao vivo). CF

Neste ano, a tenda do festival, montada no Largo da Feira, cresce em área e acolhe mais tasquinhas, bares, petisqueiras e expositores de produtos endógenos, segundo informações da Câmara Municipal, promotora do certame.

Paralelamente, há animação diversa, desde espetáculos (como os de Mónica Sintra e Herman José) até atuações de DJ, ranchos e grupos folclóricos. O programa também inclui atividades para crianças, que encontram no recinto um espaço próprio para brincar – a “Morlândia” – e podem participar em oficinas de cozinha.





Ao longo de todo o mês, os sabores do campo e do rio são celebrados, ainda, à mesa dos 12 restaurantes aderentes: Café Restaurante O Serrado; Meco Restaurante; O Refúgio do Paúl; Restaurante Patinhos; Restaurante A Grelha; Restaurante O Marinheiro; Restaurante O Mosteiro; Restaurante Tasca da Mariana; Taberna da Floripes; Tia Aninhas Café e Tapas; Restaurante O Pimpão; e Casa Arménio.

Festa do Queijo Serra da Estrela (Oliveira do Hospital)

O evento que celebra uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa regressa já neste fim de semana a Oliveira do Hospital, com produtos endógenos, artesanato e muita música. Destacam-se, além dos artigos à venda, atividades como provas de queijo e de vinho, tosquias ou fabrico de queijo ao vivo. MM

Os visitantes encontram várias iniciativas no recinto, montado no Largo Ribeiro do Amaral, no centro da cidade, mas também em ruas próximas. A mostra conta com a participação de mais de 250 expositores que, além do produto-estrela, trazem enchidos, vinhos do Dão e mel. Há também possibilidade de assistir a showcookings com base no queijo Serra da Estrela e noutros produtos locais.

Da animação cultural consta a atuação de dezenas de grupos da região pelo recinto da festa, assim como nos palcos instalados no certame. A Festa do Queijo Serra da Estrela que tem entrada gratuita, começa pelas 9 horas de sábado, encerrando às 20 horas de domingo.