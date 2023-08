Quatro séries para acompanhar esta semana

Entre estreias, reposições, regressos e destaques, quatro sugestões de séries para ver esta semana na televisão e no streaming.

O Crime do Padre Amaro

Terça, dia 29 | SIC | 02h45

O canal de Paço de Arcos repete a série originalmente emitida em 2005. Acabado de sair do seminário, o padre Amaro chega a Lisboa para substituir um colega numa paróquia de um bairro pobre. É apadrinhado pelo seu antigo professor, o cónego Dias, que dirige uma rica paróquia vizinha e lhe arranja estadia na casa da devota Joaneira. Os verdadeiros problemas do jovem padre começam quando conhece Amélia, filha de Joaneira: bela, sensual e a dormir no quarto ao lado. A química entre os dois é imediata.

One Piece

Quarta, dia 31 | Netflix

Inspirada na popular série de manga de Eiichiro Oda, Monkey D. Luffy é um jovem aventureiro que anseia por uma vida de liberdade desde sempre. Ele parte da sua aldeia para embarcar numa viagem em busca de um tesouro lendário, o One Piece, e tornar-se o rei dos piratas. Para encontrar a recompensa, tem de recrutar a tripulação com que sempre sonhou antes de encontrar um navio para esquadrinhar os sete mares, livrar-se dos Marinheiros no seu encalço e provar que é melhor estratega que os perigosos rivais que se escondem em cada etapa do caminho.

El Internado

De segunda a sexta-feira | Biggs| 21h35

Emissão da terceira temporada. O enredo da história de suspense e mistério passa-se em Laguna Negra, um colégio interno. Isolados e cercados por uma floresta misteriosa, professores, alunos e funcionários vivem juntos como uma grande família. Dentro deste lugar, histórias incríveis, aventuras, contos misteriosos e paixões serão revelados. No entanto, existem muitos segredos escondidos atrás dos muros da escola. Os novos capítulos vão para o ar de segunda a sexta-feira, às 21h35.

Escolhe o Amor

Quarta, dia 31 | Netflix

Nada falta a Cami (Laura Marano). Ela tem o trabalho que queria como engenheira de som e está bem encaminhada para um casamento e filhos com o namorado, Paul (Scott Michael Foster). No entanto, sente que lhe falta qualquer coisa. Será o medo do compromisso e de estar a desperdiçar algo? Ou estará ela a perder a oportunidade de um percurso melhor, talvez a carreira de cantora com que em tempos sonhou? E será Paul o amor da sua vida? E se for antes Rex (Avan Jogia), sensual estrela de rock britânica, que entra no estúdio dela e fica perdido de amores? Ou até Jack (Jordi Webber), a sua primeira paixão, disposto a atear o fogo da juventude? Cami enfrenta uma sucessão de escolhas e o espectador pode ajudá-la a decidir.