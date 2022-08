Quatro programas de TV para acompanhar nos próximos dias

No dia 18, na RTP2, destaca-se o documentário Elton John - Sem Filtro, onde o cantor, à conversa com Graham Norton, recorda a sua extraordinária vida e uma carreira com mais de 50 anos.

Uma conversa em família

Dia 17 | RTP2 | 23h20

Documentário de Thomas Behrens sobre o neurocirurgião e cientista português António Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina. A partir do caso concreto de uma leucotomia pré-frontal realizada em meados da década de 1960, tendo tido por paciente Teresa de Barros Caetano, mulher de Marcello Caetano, o documentário de Thomas Behrens cruza este episódio particular com a história daquele método terapêutico de intervenção cerebral, criado na expectativa de curar certas neuropatias mais agudas (como a depressão severa) pelo médico neurocirurgião e cientista português António Egas Moniz (1874-1955). Através de conversas com dois dos filhos do casal Caetano, Ana Maria Caetano e Miguel Caetano, revela-se no documentário que a mãe sofria de melancolia, depressão e ansiedade – uma enfermidade com sintomas mais do foro neurótico do que do psicótico. Apesar das reservas que então já se colocavam à leucotomia pré-frontal (que também deu origem à conhecida lobotomia), os médicos concluíram que esse seria o único método com esperanças de cura para Teresa Caetano, tendo a decisão de operar sido tomada pelo marido, em diálogo com os filhos, e sem que a própria paciente fosse consultada para obter o seu consentimento.

Grandes Guerreiros

Dia 18 | Canal História | 22h15

O Canal História estreia em exclusivo a série “Grandes Guerreiros”, que ao longo de seis episódios mergulha na vida de guerreiros de diferentes culturas para revelar os segredos que definem cada civilização. Desde a infância até se tornar um homem com uma particular espiritualidade. treino e experiência de guerra. e até à sua derradeira batalha, mergulha nas vidas dos guerreiros. Cada episódio revela os segredos das culturas bélicas, conhecidas pelos seus triunfos no campo de batalha e o comando que tiveram sobre os exércitos, assim como o conhecimento geral no que toca a estratégia. invenções e vitórias de grandes potências militares. Desde os primórdios da Humanidade que existem conflitos. Num leque tão alargado de destruição e morte, sempre houve algumas civilizações, tribos e fações que prosperaram em condições de guerra.

Elton John – Sem Filtro

Dia 18 | RTP2 | 23h20

Elton John, à conversa com Graham Norton, recorda a sua extraordinária vida e uma carreira com mais de 50 anos. Uma conversa filmada na sua casa no sul da França, em que o artista britânico revisita a sua vida, desde os primeiros tempos até ao estrelato mundial. Elton partilha histórias pessoais, sinceras e divertidas, da infância, dos sucessos e das batalhas. Revisita ainda entrevistas e atuações emblemáticas, incluindo filmagens inéditas da década de 1970 onde Elton John interpreta o emblemático “Rocket Man”. Elton fala também da sua infância em Pinner, onde era conhecido como Reg Dwight, e reflete sobre a sua ascensão ao estrelato nos anos 1970.

Silvia Colloca: Mesa Italiana

De segunda a sexta | 24 Kitchen | 21h50

Apresentado pela atriz, cantora de ópera e chef australiana Silvia Colloca. Silvia partilha as suas memórias e a inspiração por detrás de cada prato, ao mesmo tempo que revisita as mais fantásticas partes de Itália.