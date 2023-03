Quatro anos depois, a Feira da Foda está de volta a Monção

É já esta sexta-feira que a Feira da Foda regressa à aldeia de Pias, em Monção, no distrito de Viana do Castelo. Até domingo, o evento batizado com base no cordeiro no forno a lenha, uma das especialidades da região, promete trazer comida e animação durante três dias.

A pandemia obrigou a que nos últimos três anos a Feira da Foda fosse interrompida, mas em 2023 a iniciativa está de regresso, já este fim de semana, de 17 a 19 de março. Uma das principais atrações é a prova do cordeiro à moda de Monção, num programa que conta ainda com 90 expositores de vinhos e artesanato regional, demonstrações de tosquias e espaços para os produtores de rés e máquinas agrícolas.

Os três dias vão ser também marcados por atuações de ranchos folclóricos, grupos de bombos e concertinas. Organizada pela Confraria da Foda e Junta de Freguesia de Pias, contando com o apoio da Câmara Municipal de Monção e o patrocínio de empresas da região, a Feira da Foda tem como objetivo promover os recursos endógenos.

Reza a história que o nome tem origem nas feiras antigas. Os vendedores menos honestos tinham por hábito dar sal aos rebanhos para que estes se enchessem de água e parecessem mais gordos. Quando os compradores percebiam que tinham sido enganados, diziam “que grande foda”. E assim surgiu a Foda à Moda de Monção.

Saiba mais sobre a programação da edição deste ano aqui.