Quatro adegas portuguesas figuram no Top 100 da revista Wine & Spirits

A Azores Wine Company (Açores), a Blandy’s (Madeira), a Casa da Passarella (Dão) e o produtor Luís Seabra Vinhos (Douro e região do Vinho Verde) foram distinguidas na lista do Top 100 2023 da conceituada revista americana Wine & Spirtis, que todos os anos elege aquelas que considera ser “as melhores adegas do mundo”.

Em comunicado, a Azores Wine Company – um projeto com assinatura dos enólogos António Maçanita e Filipe Rocha sediado na ilha do Pico – destacou que “é a primeira vez que uma adega dos Açores recebe esta distinção, o que mostra, uma vez mais, o reconhecimento internacional da qualidade dos vinhos produzidos na ilha do Pico”.

O mesmo comunicado adianta que “de acordo com a Wine & Spirits, esta escolha é baseada na performance dos vinhos, os quais têm impressionado consistentemente o seu painel de provadores e críticos”. Os vinhos das adegas portuguesas eleitas para a lista foram premiados com base nas melhores pontuações obtidas, durante mais de 300 provas cegas feitas a mais de 9 mil vinhos.

A Blandy’s Madeira, por seu turno, destacou em nota de imprensa que “é a sexta vez que a revista escolhe a Blandy’s Madeira como uma das 100 melhores adegas do mundo. Para a Blandy’s Madeira, esta distinção é um motivo de grande orgulho, honra e reconhecimento pelo trabalho feito por uma excecional equipa de profissionais”, lê-se.

A pequena constelação de adegas portuguesas consideradas entre as 100 melhores do mundo vai estar presente no evento de apresentação dos melhores produtores, organizado pela Wine & Spirits, a decorrer no dia 11 de outubro na cidade de São Francisco, na Califórnia, EUA.

A revista Wine & Spirits foi fundada em 1982 e é – conforme lembra a Blandy’s – “publicada sete vezes por ano e lida por mais de 200.000 membros da comunidade vinícola da América”, sendo que “os consumidores e profissionais do vinho leem a revista para obter informações sobre regiões e produtores estabelecidos e emergentes, a arte e a ciência da viticultura, os acontecimentos da indústria e a combinação de alimentos e vinhos”.