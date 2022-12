“Quando o Diabo Reza” e outros filmes para ver na televisão esta semana

"Trip de Família" e "Quando o Diabo Reza" são dois dos filmes que vai poder ver na televisão esta semana, entre os canais abertos, por Cabo e na Netflix. Conheça os destaques da Evasões.

TRIP DE FAMÍLIA

Dia 11/12 | AXN White | Às 21h25

David Burke é um vendedor de marijuana que, após ser roubado por um grupo de jovens, fica em dívida com o fornecedor. De forma a cumprir um acordo para recuperar o que perdeu, arquiteta o que lhe parece ser um plano infalível: criar uma família fictícia, alugar uma rulote e seguir viagem para sul, rumo ao México. Contudo, este plano tem tudo para dar errado. Realização de Rawson Marshall Thurber, com interpretações de Jennifer Aniston e Jason Sudeikis.

OS OITO ODIADOS

Dia 11/12 | AXN | Às 21h55

Após a Guerra Civil Americana, oito estranhos encontram-se abrigados numa estalagem nas montanhas devido a uma tempestade de neve. Aos poucos, começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, levando a um confronto inevitável. De Quentin Tarantino, com Samuel L. Jackson e Kurt Russell.

QUANDO O DIABO REZA

Dia 14/12 | RTP1 | Às 21h00

De um lado um bando de gandulos. Do outro, duas irmãs. Nada os une exceto uma ideia: aliviar a conta bancária de um velho, pai das últimas.

Os gandulos engendram um plano para lhe ganharem a confiança e assim burlarem-no. As irmãs planeiam os últimos anos da vida do pai sem descurar o pequeno detalhe da herança. Cada qual à sua maneira, todos sonham com as possibilidades que o dinheiro do velho lhes traria. Filme que integra o projeto “Contado por mulheres”, inspirado no livro “Quando o diabo reza”, de Mário de Carvalho. Realização de Fabiana Tavares.

WHOW KILLED SANTA? A MURDERVILLE MURDER MYSTERY

Dia 15/12 | NETFLIX

O experiente detetive Terry Seattle (Will Arnett) está de volta. Desta vez, o caso dá água pela barba. Em conjunto com os seus dois convidados famosos, Jason Bateman e Maya Rudolph, ele embarca na missão para descobrir quem matou o Pai Natal. Mas eis que a coisa se complica: Jason Bateman e Maya Rudolph não receberam o guião e não fazem a mais pequena ideia do que lhes está prestes a acontecer.