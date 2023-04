Pureza, a mercearia biológica e a granel, chega a Braga

Depois da primeira mercearia em Arcos de Valdevez, Catarina Soares abre a segunda Pureza na cidade dos arcebispos. No coração de Braga há agora centenas de produtos a granel, dos cereais às farinhas, com selo biológico e sustentável.

Deambulando pelo centro da cidade arsenalista, logo acima do conhecido Jardim Santa Bárbara, encontramos agora um novo espaço. A mercearia Pureza chegou a Braga em fevereiro e já tem feito sucesso entre transeuntes e velhos conhecidos do negócio que já tem raízes noutras cidades. Nas paredes, exibem-se centenas de frascos, cada um com o seu rótulo cuidadosamente escrito à mão, a indicar cada nome. Cada detalhe. São chás, farinhas, açúcares, cereais, condimentos – e outros ingredientes que nem na internet, que tudo tem, será fácil de encontrar. Mas a Pureza tem.

Catarina Soares, dona da mercearia e do grupo Mínimo, no qual se insere a mesma, conta que as primeiras semanas têm sido de “dar a conhecer”. “Ainda que as pessoas saibam o que é comprar a granel no mercado, não estão habituadas a fazê-lo numa loja.” Mas a curiosidade tem chamado clientela, garante.

O espólio de produtos que hoje vemos em loja foi uma construção com a comunidade. “Quando abrimos a primeira loja nos Arcos de Valdevez não conhecíamos metade dos produtos que hoje temos, foram os clientes que nos foram ensinando e dando sugestões”, conta Catarina Soares, que tem já seis estabelecimentos abertos.

Para quem não conhece a história, Pureza é o nome da mercearia, mas na verdade, para Catarina Soares, significa bastante mais. Era o nome da avó, que, junto com o avô, tinha uma loja na qual vendia um pouco de tudo. “Ter criado uma mercearia é uma homenagem a ela.” E é também uma recordação dos tempos de infância, que passava na companhia dos avós e dos clientes, entre frascos e produtos frescos. Hoje tem tudo isso na Pureza, acrescentando a preocupação biológica e sustentável.