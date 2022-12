Programas para entreter os miúdos nas férias, de Norte a Sul

Um pouco por todo o país, os ambientes natalícios convidam a desfrutar do tempo em família, com a ajuda de animações clássicas como carrosséis, comboios de Natal e pistas de gelo.

VIVER O ESPÍRITO DE NATAL

Magia no Parque Eduardo VII

A roda gigante mais famosa da capital está de regresso, podendo subir até 26 metros de altura, em cabines com capacidade até quatro pessoas, e com vista privilegiada sobre a cidade e o Tejo. De volta estão também a pista de gelo, a árvore de Natal de dimensões generosas, com 18 metros de altura (um dos pontos preferidos para tirar fotografias) ou a Aldeia do Pai Natal, onde os mais novos podem conhecer o barbudo que protagoniza a quadra festiva.

Ainda assim, há novidades na sétima edição da Wonderland Lisboa, que ocupa o Parque Eduardo VII até 1 de dezembro, com acesso gratuito. Para começar, o horário está alargado e o leque de atrações também, com três novos carrosséis. Pelos dois corredores paralelos ao relvado central, desfilam bancas com comes e bebes para aquecer os dias frios de dezembro, com chocolate quente, ginjinha, vinho quente, doçaria, bifanas e outros petiscos, além de artigos de artesanato para levar para casa como recordação. Tudo isto em ambiente familiar, não só pelo espírito que se vive na autointitulada “maior feira de Natal do país”, mas também pelas acessibilidades, como salas de amamentação e fraldário. NC

Wonderland Lisboa. Parque Eduardo VII, Lisboa. Das 13h às 23h. Sábado e domingo, a partir das 10h. 25 de dezembro e 1 de janeiro, das 16h às 22h. Preço: entrada gratuita.

Um mercado e muitas atrações

A 6ª. edição da Praça de Natal Jogos Santa Casa volta a animar o Centro Cívico e a PraÇa, junto ao edifício da Câmara Municipal de Gaia, com uma iniciativa de entrada livre que junta um mercado, diversões e espetáculos alusivos à época. Até ao dia 31 de dezembro, as famílias estão convidadas a andar no carrossel francês, a fazer uma viagem até à Lapónia a bordo do comboio de Natal, e a tirar uma fotografia com o velhinho bonacheirão na Casa do Pai Natal.

Uma das novidades deste ano é a pista de gelo ecológica, que não tem consumos de água nem de eletricidade, e proporciona uma experiência semelhante à da patinagem no gelo tradicional, de forma mais eficiente do ponto de vista ambiental.

Para além destas atrações, a Praça de Natal também se faz de momentos culturais, como a peça “O Lugar de Todas as Histórias”, do Teatro Quadrilha, em cena amanhã, às 17h30. No domingo, pelas 16h, a associação cultural Porta 27 apresenta “A História de João Pateta”, e de 26 a 30 de dezembro há sessões de Contos na Praça, às 17h e às 17h45, lidos pela escritora Carina Novo.

No mercado há bancas de sugestões de presentes, como produtos regionais, doces, arte, livros, brinquedos, e, no stand dos Jogos Santa Casa, a emblemática lotaria clássica. Propostas açucaradas, caso dos waffles, pipocas, crepes e algodão doce, ajudam a aquecer o estômago.

Esta iniciativa, que está a ser partilhada pelo Jornal de Notícias e pela TSF no canal online e nas páginas de Facebook e Instagram da Praça de Natal, resulta da parceria entre a Câmara Municipal de Gaia, os Jogos Santa Casa, o Jornal de Notícias e a TSF. ALS

Praça de Natal Jogos Santa Casa. Centro Cívico de Gaia e PraÇa. Das 14h às 20h. Sábado e domingo, a partir das 11h. 24 e 31 de janeiro, das 11h às 16h. Encerra dia 25. Preço: entrada gratuita.

VISITAR ALDEIAS NATAL…

Enfeites ecológicos na montanha

Este sábado, a aldeia de Cabeça volta a vestir-se a rigor para a quadra. As ruas são decoradas com enfeites de Natal feitos pela população, a partir de materiais provenientes das limpezas florestais. Até 6 de janeiro, há oficinas, concertos e muitas outras atividades para os visitantes.

Esta é já a 10ª edição da CABEÇA ALDEIA NATAL, uma iniciativa dos habitantes daquela pequena aldeia de montanha, no concelho de Seia, que enfeitam as ruas e as pitorescas casas de xisto com decorações ecológicas, e transformam a localidade num destino mágico a visitar nos próximos dias.

Nos trabalhos, participou toda a comunidade – cerca de 170 moradores -, no verdadeiro espírito natalício. E todos os enfeites foram feitos com recurso a materiais reciclados e excedentes da indústria têxtil local ou provenientes da natureza. Giestas, videiras, pinheiros, folhas, canas de milho, que resultam das limpezas das florestas do Parque Natural da Serra da Estrela e terrenos vizinhos, deram vida ao imaginário do Natal.

Pelas ruas de Cabeça, encontra-se ainda um mercado natalício e tasquinhas montadas à porta das casas, onde são servidos alguns petiscos da cozinha serrana. E à noite, a aldeia ganha especial encanto, com milhares de luzes LED a iluminar o casario.

Quem visitar Cabeça pode contar também com uma série de atividades culturais e experiências. Até 6 de janeiro, o programa inclui oficinas de eco decoração e brinquedos em madeira, workshops de agricultura biológica, concertos, sessões de leitura de contos de Natal, caminhadas e sessões de astronomia. Os visitantes são ainda convidados a meter as mãos na massa para fazer doces e pão no forno comunitário da aldeia.

Cabeça Aldeia Natal. Cabeça, Seia.

…E OUTROS AMBIENTES NATALÍCIOS

Santa Maria da Feiras

O maior parque temático de Natal do país está de regresso à Quinta do Castelo, com novas áreas temáticas, espetáculos inéditos e divertimentos para todas as idades. Este ano, o PERLIM juntou ao seu leque de experiências o Circo Magikal, uma exposição de presépios, um mercado e a Lapónia, uma nova zona onde está instalada a casa do Pai Natal – habitualmente seria no castelo, mas este ano o monumento não fará parte dos cenários natalícios, devido a obras de reabilitação. Todos os dias há dezenas de atuações musicais e peças de teatro, e até 30 de dezembro os mais pequenos podem aventurar-se no circuito de arvorismo, deslizar na pista de trenós, ou passear de comboio pelo parque. Este sábado, dia 17, será organizada uma visita guiada ao parque, em Língua Gestual Portuguesa, num esforço da organização por tornar o evento mais inclusivo. Das 13h30 às 19h. Preço: de 6 a 8 euros

Sintra

O Parque da Liberdade, em Sintra, volta a receber o REINO DE NATAL, um mundo de fantasia alusivo ao imaginário natalício, onde cabem fadas, duendes, bonecos de neve e renas. Até 6 de janeiro, os mais novos podem participar em oficinas, jogos e atividades desportivas, assistir a concertos, espetáculos de videomapping e atuações de dança, e até visitar a casa do Pai Natal. O News Museum junta-se também às celebrações, convidando jovens e crianças a gravar e partilhar uma reportagem de televisão sobre a quadra. Este ano há ainda um comboio a partir todos os dias do Parque da Liberdade, pelas 18h, para um passeio pelas ruas do centro histórico. A entrada é gratuita.

Óbidos

Este ano, o Brilho do Natal dá o mote a mais uma edição do ÓBIDOS VILA NATAL. Até 31 de dezembro, o burgo medieval da vila volta a acolher o Apeadeiro das Guloseimas, a Quinta Mágica, a Aldeia do Presépio Português, com figuras à escala real, a rampa e pista de gelo, o comboio, o Carrossel Clássico e o Chalet do Pai Natal, entre outros cenários e atrações. Há oficinas, ateliers de reciclagem, jogos, circuitos de arvorismo, trampolins, sessões de contos, um mercado e tasquinhas, onde não falta a ginjinha. A novidade deste ano é o Lenho de Natal, uma grande fogueira ateada na noite de 24 de dezembro, às portas da vila. Das 11h às 20. Encerra no dia de Natal. Preço: 8 a 10 euros (preços especiais para famílias)

Matosinhos

Até ao dia 8 janeiro, a Praça Guilherme Pinto acolhe uma recriação da ALDEIA NATAL, com um bosque encantado, uma estação de comboio e um comboio infantil, a casa do Pai Natal e a oficina dos duendes. Os visitantes podem ainda assistir a espetáculos de música e dança. No centro da praça está uma árvore de Natal gigantes, com 30 metros de altura, que se transforma, mudando de cor e padrão. Das 15h às 19h. Fins de semana das 11h às 20h. Encerra nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro. Entrada livre.

Vila Nova de Cerveira

O Mercado de Natal da vila já terminou, mas as atividades alusivas à quadra prosseguem até dia 24. Amanhã, às 21h30, o Cineteatro de Cerveira Marreca Gonçalves acolhe o musical “Rodolfo e as renas do Pai Natal”, e no domingo, às 16h, vai ouvir-se o “Concerto de Natal”, na Igreja Matriz. Uma hora antes acontece o espetáculo de patinagem artística no gelo, pelo Revolution Figure Skating Club, no Centro Coordenador de Transportes. Domingo é o último dia para os passeios de comboio no centro histórico. Já os passeios de barco pelo Rio Minho acontecem até 24.

Mondim de Basto

A primeira pista de gelo na região de Basto está instalada na Praça do Município e é uma das atrações da Colmeia de Natal, a par da iluminação das ruas e da programação cultural. Até 7 de janeiro, espreita-se a Casa do Pai Natal, passeia-se no Comboio de Natal, e observam-se os duendes à solta. A 23, pelas 21h30, no Favo das Artes, ouve-se o Concerto de Natal, com a Escola de Música e a Banda Filarmónica Mondinense.

Estarreja

Chama-se Natalim – Um mundo de sonhos que não tem fim, e até dia 24, o programa vai emprestar à Praça Francisco Barbosa um ambiente encantado, graças a uma árvore de Natal gigante, comboio, bonecos de neve, soldadinhos de chumbo, fadas, duendes. Os visitantes podem contar ainda com um mercadinho, oficinas, concertos, cinema e exposições.

Montemor-o-Velho

Até 8 de janeiro a fortificação de Montemor-o-Velho é o Castelo Mágico onde cabem espetáculos, pista de gelo, insufláveis, exposições, a casa do Pai Natal, mercado, carrossel, passeios com animais, túnel de luz, slide, arborismo e o hemispherium viajante

(estrutura que permite a apresentação de filmes e sessões de astronomia a 360 graus). Esta 5ª. edição traz realidade virtual, vídeo booth 360º, ice-tubing, a exposição “Há ciência nos bichos” e uma caminhada luminosa.

Beja

É Natal em Beja até 6 de janeiro, com casa do Pai Natal e Jardim de Natal montados no antigo posto de turismo, na Rua Capitão João Francisco de Sousa. Por estes dias, há música no centro histórico, animação de rua, uma exposição de fotografia, e passeios em tuk tuk e parque de insufláveis. No dia 6 de janeiro cantam-se os Reis no Jardim de Natal, e a 8 realiza-se o Trail dos Reis.

A MAGIA DO CIRCO

O Circo de Natal do Coliseu do Porto volta a reinventar-se para mais um ano, desta vez inspirado na fábula “Os Gigantes da Montanha”, de Luigi Pirandello. Um cenário que faz lembrar um videojogo ou um deserto cyberpunk, serve de fundo a uma “viagem mágica”, de uma companhia de circo em fuga da cidade, depois de vários espetáculos fracassados. Refugiam-se no deserto, com um grupo de “azarentos” curiosos, e juntos celebram a sua arte com música, dança, magia, fogo, malabarismo, e muitas outras acrobacias e números, até uma roda da morte.

O espetáculo conta com música ao vivo ao longo de toda a sua duração, com direção musical do compositor Ramón Galarza, e ainda direção artística do clown Rui Paixão, a direção de ilusionismo do mágico Mário Daniel. Além de um elenco de mais de 30 artistas circenses oriundos de seis países – Portugal, Brasil, Costa Rica, França, Polónia e Rússia – que apresentam números em estreia absoluta. No âmbito do projeto “Coliseu + Inclusivo”, o Circo de Natal vai ter, pela primeira vez, sessões com Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição. A sala principal do coliseu acolhe o espetáculo até dia 8 de janeiro.

Circo de Natal 2022. Rua de Passos Manuel, 137, Porto. Preço: bilhetes a partir de 9 euros.