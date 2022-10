Programas de receitas e séries documentais para ver na TV

O programa "Colónias Espaciais: O Próximo Desafio" é uma das sete sugestões.

Dia Internacional do Café

DIA 1 | Casa e Cozinha | 17h00

O canal começa outubro a celebrar o Dia Internacional do Café, que se assinala no dia 1 deste mês. Este especial inclui quatro receitas onde este ingrediente faz a diferença. São receitas da autoria de Maria José Sousa, Julius Bienert, Mary Berg e Carlos Fernandes.

Diga-me Onde Vive

DIA 1 | RTP2 | 20h15

Série documental que parte à descoberta do habitat humano em toda a sua diversidade, explorando diferentes culturas e modos de vida. Uma viagem através dos cinco continentes na companhia de Philippe Simay, filósofo e antropólogo, ao encontro de espaços marcantes e de como os seus habitantes se adaptaram e moldaram. “Diga-me onde vive” é uma série em dez episódios, na qual o habitat será como uma grande montra que revela a nossa capacidade de nos adaptarmos.

Os Andes Selvagens

DIA 1 | RTP1 | 10h00

A cordilheira dos Andes não é apenas a maior cadeia montanhosa do planeta: é igualmente a mais dinâmica. Nesta série documental, viaja-se desde as altas pastagens do norte tropical até ao planalto do centro, passando pelas florestas pré-históricas do sul, explorando a história natural em constante mudança desta cadeia de montanhas. Neste primeiro episódio, montanhas em crescimento e vulcões em erupção produziram uma variedade de vida que impressiona o espectador. Com sapos venenosos, anfíbios sem pernas, macacos voadores, os únicos ursos do continente e os últimos glaciares tropicais do mundo, a Placa do Norte dos Andes é diferente de qualquer outro lugar da Terra.

O Zoo de Michael Jackson sob suspeita

Dia 2 | ODISSEIA | 17h45

Documentário de 2022, no qual Ross Kemp tenta localizar os animais que a estrela pop Michael Jackson teve em seu poder, em Neverland, tais como girafas e elefantes, cujo paradeiro é desconhecido desde a morte do cantor, em 2009. Apesar de Mark Biancaniello, um ex-tratador do zoo de Neverland, descrever o artista como um dono exemplar, o apresentador suspeita que pode não ter sido o tutor perfeito.

Guerreiras do Arco-Íris

DIA 3 | Panda+

Estreia da terceira temporada de uma série animada infantil que centra a sua história nas odisseias de sete meninas aventureiras, representadas pelas cores do arco-íris. Elas vão usar os seus poderes para ajudar a proteger os habitantes da Terra, limpar o planeta e fazer do mundo um lugar melhor para todos.

Os Casagrandes

De 2ª a 6ª-feira | Nickelodeon | 16h40

“Os Casagrandes” contam a história de Ronnie Anne, uma menina independente e aventureira de 11 anos que explora a vida na cidade com a sua grande e multigeracional família mexicano-americana.

O Assassino da Caixa de Ferramentas

DIA 6 | AMC CRIME | 22h30

Neste episódio especial, o mais sádico assassino em série da América descreve com as suas próprias palavras a onda de matança que protagonizou em 1979. Conhecido como O Assassino da Caixa de Ferramentas, Lawrence Bittaker manteve o silêncio sobre os seus crimes durante quatro décadas, até conhecer a investigadora Laura Brand. Durante cinco anos, Brand gravou as conversas que manteve com Bittaker, enquanto ele falava, a partir do corredor da morte, sobre os seus métodos e motivos, oferecendo desta forma uma perspetiva única da mente de um sádico criminoso.