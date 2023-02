Programas de norte a sul para celebrar o Dia dos Namorados

Menus especialmente criados para a ocasião, programas em hotéis com jantar e kit romântico incluídos e até passeios privados de helicóptero são algumas das ideias com que se pode preparar o Dia dos Namorados, que se celebra dia 14 de fevereiro (terça-feira), com possibilidade de antecipação ou extensão entre os fins de semana, um pouco por todo o país.

No coração do Douro

No Douro Vinhateiro, a Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo criou uma campanha para o Dia dos Namorados. Chama-se Amor D’Ouro e junta terroir, gastronomia e noites na mais antiga região vínica demarcada. Entre os dias 14 e 19 de fevereiro, o programa de uma noite para dois inclui prova de vinhos e jantar de degustação no restaurante Terraçu´s (pelas mãos do chef André Carvalho, com pairing vínico). O preço da experiência para dois fica a 460 euros (alojamento em quarto terrace) e 545 euros (alojamento em quarto premium). Para reservar, basta ir ao site oficial da quinta duriense que soma mais de 250 anos e 120 hectares de terreno.

Um trio de experiências vínicas em Gaia

A Real Companhia Velha sugere o seu Trio de Experiências, um dos programas da sua oferta de enoturismo, para celebrar o dia mais romântico do ano. A iniciativa existe desde o ano passado e inclui visita premium às suas caves de vinho do Porto, com passagem na loja com prova de vinhos. Depois, segue-se para o centro de visitas 17.56 Museu & Enoteca, começando no piso 0, com visita ao museu que documenta a origem a evolução da região demarcada do Douro e da sua cultura vínica, passando depois para o primeiro piso, com um almoço na Enoteca 17.56, com duas salas privadas e um terraço panorâmico para a Invicta. O programa está disponível de terça a sábado, por 68 euros por pessoa. A marcação faz-se pelo mail [email protected] e pelo 223775194.

Jantar à luz das velas, nas Grutas de Mira d’Aire

A 14 de fevereiro, volta a realizar-se o jantar de Dia dos Namorados nas Grutas de Mira d’Aire, eleita uma das 7 Maravilhas Naturais de Portugal, após três anos de pausa. A experiência, que decorre a 75 metros abaixo da superfície, é exclusiva para 20 casais e tem por hábito esgotar de forma rápida. O jantar é iluminado por velas e inclui entradas, prato principal (de carne, peixe ou vegetariano), sobremesa e bebidas durante a refeição, pelo valor de 280 euros por casal. Há ainda a opção de acrescentar alojamento nessa noite, num bungalow por 190 euros (uma noite, por casal, com pequeno-almoço). Mais informações neste link. As marcações fazem-se pelo mail [email protected] e pelo 963763717.

Experiência romântica em Lisboa e sorteio de prémios

Além do Dia de São Valentim, há outras razões para celebrar no 1908 Lisboa Hotel, no Largo do Intendente, em Lisboa: os seus seis anos de existência. A proposta do hotel inclui alojamento (uma ou duas noites), menu de degustação ao jantar no restaurante térreo Infame (criado de propósito para o efeito pelo chef André Rebelo), um cocktail feito à medida dos convidados, uma garrafa de espumante no quarto e possibilidade de check-out tardio, para prolongar a visita. O preço parte dos 259 euros (no caso de uma noite) e 424 euros (duas noites). O jantar de dia 14 também está disponível para não-hóspedes (35 euros, sem bebida: atum, ostra frita, algas, maionese de lima e gengibre; perna de pato confitada, chucrute e risoto de cogumelos; chocolate, framboesa e avelã). Nessa noite ao jantar, sorteiam-se seis estadias no hotel para seis casais. Reservas pelo [email protected] ou pelo 218804000.

Rumo ao barlavento algarvio

O White Shell Beach Villas, eco-resort situado na vila piscatória de Porches, no barlavento algarvio, preparou uma experiência romântica que inclui uma noite de alojamento em vila T1, pequeno-almoço, oferta no quarto (espumante ou vinho com morangos ou tábua de queijos, bombons e decoração alusiva à efeméride), acesso ao SPA (jacuzzi, banho turco e piscina interior aquecida) e jantar. Neste último caso, há sempre duas opções à escolha em cada momento da refeição: creme de tomate ou carpaccio de vieiras com vinagrete de maracujá; arroz de tamboril ou medalhão de novilho com puré de aipo e molho de pimenta verde; muffin de chocolate com morangos macerados, sorbet de tangerina, molho de framboesa e chocolate ou carpaccio de abacaxi, coco e framboesas. O valor parte dos 200 euros/2 pax. Passeios a cavalo a dois (40 euros/pax, de hora e meia) são outras atividades que o White Shell organiza. Marcações no site, em [email protected] ou pelo 282248440.

Uma escapadinha no Alto Alentejo

Em Monforte, o Torre de Palma Wine Hotel criou um Programa Namorados, disponível de 10 a 15 de fevereiro. No Alto Alentejo, a experiência a dois inclui atividades como bebida de boas-vindas ao pôr-do-sol, massagens, jantar no Restaurante Palma (com um menu especial criado para a efeméride, executado pelo chef Miguel Laffan), visita guiada à adega, livre acesso ao spa, oferta de uma garrafa de vinho no quarto, duas noites de alojamento com pequeno-almoço e 15% de desconto nas restantes atividades (passeios a cavalo, provas de vinho, etc). O Programa Namorados parte dos 890 euros em quarto duplo. As reservas fazem-se pelo mail [email protected] ou pelo 245038890.

Novo menu num bistrô recente de Campo de Ourique

No restaurante que abriu recentemente em Campo de Ourique, que junta uma inspiração na cozinha francesa com arte modernista brasileira, foi criado um Menu de São Valentim com entrada, prato principal e sobremesa. O arranque da refeição no novo espaço lisboeta, o Cícero Bistrot, faz-se com creme de marisco com farofa de milho tostada, seguindo-se o risoto de gengibre com raspas de chocolate e lavagante no sauté (opção de alternativa vegetariana) e a mousse de chocolate com framboesas desidratadas termina o jantar. O custo total do menu para dois fica a 150 euros (sem vinhos) ou 180 euros (com uma garrafa de rosé de Setúbal). As marcações fazem-se pelo [email protected], pelo site oficial ou pelo telefone 966913699.

Jantar num duas estrelas Michelin, com novo menu

No The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, a noite de São Valentim fica marcada por um menu especial criado pelo chef Ricardo Costa, no restaurante detentor de duas estrelas Michelin, em ambiente intimista e com música ao vivo. Com vista panorâmica sobre a Invicta e a foz do Douro, servem-se oito pratos, com início no atum, iogurte e foie-gras e seguindo pela santola ao natural. Depois vem a enguia com couve-flor, lavagante e molho de champanhe; o linguado com talharim de aipo, percebes e óleo de cebolinho; a vitela de leite com couve-roxa, cogumelos e trufa; ovos molos na versão do chef; e a sobremesa que junta tangerina, líchia e malva rosa. O jantar tem dois horários (19h30 e 20h30), por 220 euros por pessoa, com vinhos incluídos. Há ainda opção de juntar alojamento à experiência.

Descanso a dois, no sudoeste algarvio

Na Aldeia da Pedralva, turismo rural que surgiu em Vila do Bispo, foi criado o programa Slow Love, para viver o Dia dos Namorados sem pressas, como mandam os costumes rurais. No sudoeste algarvio, a campanha está disponível durante todo o mês de fevereiro, a partir dos 125 euros por noite e dos 215 para duas noites. Além do alojamento numa das 26 casas e 43 quartos, em unidades T1 a T3, a campanha inclui pequeno-almoço, oferta de tábua de enchidos com garrafa de vinho, servido na casa, e check-out tardio. O espaço tem ainda um restaurante, o Sítio da Pedralva, um Café Central e áreas comuns, como forno a lenha e estação de lavagem de bicicletas. Caminhadas, percursos de bicicleta, aulas de surf e cursos de mergulho são atividades que se podem fazer em redor. Mais informação no site, pelo [email protected] ou pelo 282639342.

Um menu criado para a ocasião, em Santarém

Uma dúzia de novos petiscos e pratos foram criados pelo restaurante Oh!Vargas, em Santarém, para celebrar a noite de São Valentim. No restaurante familiar que já vai na terceira geração, e que foi renovado e ampliado mais recentemente, opta-se por propostas como pastel de camarão com espuma de cocktail e citrinos (14 euros), tataki de novilho com molho à mirandesa (14 euros), carolino cremoso de sapateira e garoupa com espumante (20 euros), camarão tigre, beurre blanc e cuscus transmontano (35 euros) ou roulade de frango de cerveja com amendoim, puré de ervilha e arroz árabe (17 euros). Nesta casa ribatejana liderada na cozinha pelo chef Rui Lima Santos, haverá sobremesas como mil folhas com caramelo salgado (sete euros) ou pavlova com creme de limão e frutos vermelhos (nove euros). O espaço é pet friendly e destaca-se também pelo leque de charutos e cigarrilhas, além da extensa garrafeira. Marcação pelo 910269743.

Um pacote romântico num novo hotel alentejano

No novo Sleep & Nature Hotel Rural, que nasceu em Lavre, em Montemor-o-Novo – com o objetivo de promover noites de sono com qualidade, sob supervisão de uma especialista – foi criado o pacote romântico Amar e Relaxar, experiência imersiva a 14 de fevereiro, a partir dos 258 euros. Incluído está o alojamento com pequeno-almoço; oferta de um kit romântico com espumante, espetada de frutos vermelhos, trufas de lavanda e framboesa; um jantar a dois; acesso à piscina interior, ginásio, banho turco e sauna; check-out tardio; e kit de massagem que inclui um cristal de quartzo rosa do amor e um óleo de relaxamento de lavanda e camomila personalizado com o nome de cada elemento do casal. Nas experiências extra, há observação de estrelas (160 euros para dois, durante uma hora) e meditação em casa (150 euros para dois, 45 minutos). Mais informação no site, pelo mail [email protected] e pelo 266009970.

Um menu no Porto inspirado em Hollywood

O restaurante Dona Maria, situado no The Lodge Hotel Porto, preparou um menu de São Valentim para o jantar de dia 14, inspirado em filmes românticos de Hollywood. Strudel de queijo brie trufado, compota de tomate-cereja, canela com erva benta e folhas de carvalho; consommé de peito fumado de codorniz, pérolas de sagu, vinho do Porto e erva príncipa; risoto de lagosta vermelha, amêijoa algarvia, berbigão, espargos verdes, gengibre e espuma de coentros; lombo de vitela em massa folhada, molho de chocolate São Tomé e legumes-bebé glaceados; e red velvet com espumante rosé, frutos do bosque e suspiros são momentos deste jantar planeado pelo chef João Vieira. A inspiração vem de filmes como Meet Joe Black, Orgulho e Preconceito, Titanic ou Pretty Woman, entre outros. O preço é de 150 euros por pessoa e as reservas podem fazer no site oficial ou pelo telefone 220157540. Há hipótese de acrescentar ao jantar o alojamento em quarto deluxe com vista-rio, pequeno-almoço e tratamento VIP alusivo à efeméride no quarto, por 500 euros para dois.

Menu temático e música ao vivo em Ponta Delgada

Localizado no centro de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, o hotel MS Vila Nova criou uma ementa para o jantar do Dia dos Namorados. Com música ao vivo, o restaurante desta unidade três estrelas vai servir creme de tomate com manjericão; bruchetta de atum com azeitonas e pimentos; bacalhau confitado com broa, bacon e batatinhas; naco de novilho em cama de cogumelos cremosos com chips de batata; bolo moka, tartelete de chocolate com menta e caixa de fruta regada com chocolate, sendo todos os momentos acompanhados com pairing vínico. O preço fixa-se nos 40 euros por pessoa e há pacotes que adicionam alojamento à experiência, nesta data. Reservas pelo 296301600, no site oficial e pelo [email protected]

Um jantar criado pelo chef Vítor Sobral, em Cascais

No mais recente projeto do chef Vítor Sobral em frente à baía de Cascais, a Lota da Esquina, o menu do Dia dos Namorados vai estar disponível ao jantar de dia 14. As entradas são vieiras com caviar, limão e cebolinho e croquetes de picanha wagyu com creme de mostarda e mel trufado, com pairing de espumante MM Gold. Nos principais, arroz de camarão, maçã verde, gengibre e espargos brancos, acompanhado de Quinta das Camélias Dão, e vitela arouquesa a baixa temperatura com especiarias, caju e aipo, com Quinta da Paral Colheita Selecionada. A tarte de chocolate com frutos vermelhos macerados e cardamomo é o último momento do jantar, que custa 69 euros por pessoa. A ideia foi criar “um menu com muito sabor e que fosse também reconfortante para estes dias de inverno”, explica o chef. O jantar é servido no Fogo, um dos espaços da Lota da Esquina. Marcações pelo mail [email protected] e pelo 934063093.

Jantar de namorados com sabores do oriente

É com um menu de sabores orientais que o Kapitan Ramen Bar propõe dar as boas-vindas aos casais que desejam celebrar o amor, na noite de 14 de fevereiro. Este restaurante japonês, situado nas imediações da Avenida da Liberdade, em Lisboa, é gerido por duas amigas chinesas que prepararam um menu especial, a 44,90 euros/duas pessoas. O menu começará com duas entradas à escolha, seguidas de dois ramens – especialidade da casa cujo caldo leva cerca de 18 horas a estar pronto – também à escolha, e inclui duas bebidas (excluindo asahi, sake, uísque e ocean bomb), uma garrafa de vinho Adega de Borba ou Muralhas. Termina com duas sobremesas igualmente da preferência dos clientes, e com oferta de café.

Um São Valentim guiado pelo enoturismo, em Palmela

Durante todo o mês de fevereiro, a Adega de Palmela celebra o mês do amor com uma visita guiada por esta adega, que soma mais de 60 anos e 300 produtores associados, conhecendo-se as fases do processo de produção vínico e a história da casa. Segue-se uma prova de três vinhos premium da casa e degustação de produtos regionais de Palmela (como pão cozido em forno a lenha, queijo de ovelha e queijo de Azeitão ou enchidos, por exemplo). No final, há ainda oferta de bombons de Aguardente Villa Palma, parceria desta adega com a Confeitaria de S. Julião. O preço da experiência é de 25 euros por pessoa, disponível de 1 a 28 de fevereiro. Basta reservar pelos contactos [email protected] e 969127472.

Menu de cinco momentos no centro de Loulé

No centro de Loulé, o chef Vítor Veloso criou um menu dedicado ao Dia dos Namorados, para saborear a dois no seu Aurora by Vítor Veloso. Ao todo são cinco momentos: ostras com ponzu malagueta, tapioca em laranja; barriga de atum, lima com puré de cebola assada e picle de rabanete; peixe do dia com puré de cenoura e gengibre, caril vermelho e camarão da costa; presa de porco preto a baixa temperatura, alho francês assado, alho negro e batata doce; merengue, gel de maracujá e brownie de chocolate e especiarias. O menu fixa-se nos 40 euros por pessoa, aos quais acrescem mais 20 euros, para quem optar pela harmonização vínica. As reservas fazem-se pelo telefone 289035506 e pelo mail [email protected]

Sobrevoar Lisboa num voo privado, a dois

Um voo romântico com duração de oito minutos, para duas pessoas, é a proposta da Lisbon Helicopters (empresa especializada em voos turísticos de helicóptero na região metropolitana de Lisboa) para celebrar o Dia de São Valentim. A campanha durante até 28 de fevereiro e tem o valor de 120 euros. Pelos ares, o casal vai poder conhecer a capital de outro ângulo, com panorâmicas sobre alguns dos locais mais emblemáticos de Lisboa, como são os casos da Torre de Belém, do Mosteiro dos Jerónimos, da Praça do Império e do Padrão dos Descobrimentos, entre outros. Os vouchers adquiridos neste mês têm a validade de 60 dias. Saiba mais no site oficial da Lisbon Helicopters.

Jantar ao som da música e dormir numa suíte king

O Lisbon Marriott Hotel, perto da Praça de Espanha, em Lisboa, também não quis ficar de fora das comemorações de São Valentim e preparou, por isso, um jantar especial e um pacote romântico para todos os casais enamorados. O jantar, com assinatura do chef executivo Dominic Smart, inclui harmonização de vinhos, aperitivo, duas opções de entrada e duas opções de pratos principais (naco de vaca, fondant de batata com puré de cebola caramelizada, cenouras coloridas e molho béarnaise ou wellington de abóbora com frutos secos, puré de cebola caramelizada, cenouras coloridas e azeite de tomate), e sobremesa. Tem o valor de 42 euros por pessoa. Até às 21h45 haverá músicas românticas internacionais tocadas ao vivo. Quem quiser prolongar a noite no conforto do hotel tem à disposição o pacote “O Amor está no Ar”, que inclui dormida em quarto deluxe (313 euros/noite) ou superior king (338 euros/noite) com varanda e vista para o jardim, jantar no restaurante Citrus, pequeno-almoço e late-check-out até às 15h, para duas pessoas (ofertas válidas de 12 a 16 de fevereiro).

Menu a quatro mãos na charmosa Praça da Armada

Sem sair de Lisboa, o restaurante 31 D’ Armada, em Alcântara, também se afigura como opção para jantar. A empresária Ewa Kubik juntou-se à chef Malu Klein e ambas prepararam um menu especial, pelo valor de 100 euros/duas pessoas. A noite começará com uma flute de espumante, seguindo para entradas como peixe-branco curado com vinagre de morango e creme de grão em massa filó; ragú de cordeiro com cream cheese em broa de milho; e bruschetta com queijo brie, cereja braseada e tomilho. Haverá ainda um couvert composto por pão, pasta de azeitonas pretas, manteiga de ervas e azeite. Já nos principais, com três opções disponíveis, ganha destaque o magret de pato com um aveludado puré de abóbora, crispy de batata-doce e molho cítrico de caril. Já quem preferir peixe poderá optar por robalo fresco em crosta de broa com batata à padeiro, escabeche de cebola roxa e maionese aromatizada com açafrão e manga. Para os vegetarianos, sorrentino com mozzarela de búfala, tomate seco, pesto e crispy de manjericão. A sobremesa será cheesecake de frutos vermelhos em cama de bolacha Oreo. O menu dá direito a água, uma garrafa de vinho branco ou tinto Conde Vimioso Sommelier, e café.