Primavera Festival da Flor volta a colorir as ruas de Paredes

Workshops, concertos e outras atividades marcam a programação do Primavera Festival da Flor, que decorrerá em paredes de 4 a 25 de março.



De 4 a 25 de março, o evento que cobre a cidade de flores promete trazer um conjunto de atividades, tais como workshops e concertos. Promovido pela Câmara Municipal de Paredes em parceria com a Associação de Empresas de Paredes, o Primavera Festival Flor regressa para pintar a cidade durante o mês de março.

De 4 a 19, a Avenida da República estará decorada com flores e faixas alusivas à iniciativa, enquanto uma charrete adornada percorrerá as principais ruas de Paredes. As montras do comércio local que estejam embelezadas apresentam-se, por sua vez, a concurso.

A 5 de março, o município convida a população para o “Pedaladas Floridas”, um passeio de bicicleta. A programação dos dias 18 e 19 inclui um mercado de flores, chás e ervas aromáticas, aberto no sábado, das 10 às 22 horas, e no domingo, das 10 às 19 horas. O fim de semana conta também com a atuação da Paredes Big Band e com desfiles e divulgação dos vencedores dos concursos.

Já no dia 25, as pessoas serão convidadas a descobrir Paredes com o “Trilho Rota das Camélias”. O programa do Primavera Festival da Flor engloba outras atividades, como teatro, palestras,

workshops, como o Maquilhagem by Leila, e exposições patentes na Casa da Cultura de Paredes. Todas as atividades têm entrada gratuita.