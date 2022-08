Prequela d’ “A Guerra dos Tronos” e outras séries para ver nesta semana

É já nesta segunda-feira que arranca "House of the dragon" (Casa do dragão), prequela d' A Guerra dos Tronos filmada, parcialmente, na aldeia histórica de Monsanto. Mas há outras séries, de diferentes géneros, para acompanhar ao longo dos próximos dias.

Surfside Girls

Apple TV+

Baseada na sequência de romances gráficos homónimos da autoria de Kim Dwinell, a história desta série segue as amigas Sam e Jade, entusiasmadas por poderem passar o verão a surfar as ondas e a apanhar sol numa pacata cidade costeira da Califórnia… até encontrarem um fantasma. Juntas, mergulham de cabeça num mistério sobre um navio pirata e um tesouro amaldiçoado. Uma trama dirigida por America Young, com Miya Cech, YaYa Gosselin e Spencer Hermes-Rebello à frente do elenco.

Kleo

Netflix

Ano 1987. Pouco depois de assassinar um empresário em Berlim Ocidental a pedido de um comando secreto da Stasi, Kleo, uma espia de alto nível da RDA, é detida, denunciada pela Stasi e traída pelo próprio avô. Depois de dois anos na prisão, dá-se a queda do Muro de Berlim e ela é libertada, mas depressa percebe que a conspiração de que foi alvo é bem mais complexa do que imaginava e que uma sinistra mala vermelha é a chave de todo o mistério. Kleo lança-se assim numa missão de vingança que a leva à Berlim anárquica, a discotecas improvisadas, a quintas maiorquinas e até ao deserto de Atacama, no Chile. No seu encalço segue Sven, um polícia de Berlim Ocidental, em perseguição do maior caso da sua carreira.

Echoes

Netflix

Thriller de mistério sobre duas gémeas, Leni e Gina, que partilham um perigoso segredo. Desde a infância que as duas trocam de identidade, o que culminou em vidas duplas enquanto adultas: partilham duas casas, dois maridos e uma filha, mas o seu mundo perfeitamente coreografado entra em colapso quando uma delas desaparece.

The Girl in the Mirror

Netflix

Após sobreviver a um acidente de autocarro em que a maior parte dos seus colegas de turma morreram, Alma desperta num hospital sem qualquer recordação do seu passado. A casa dela está repleta de memórias que não lhe pertencem e a amnésia e o trauma causam-lhe terrores noturnos e visões que ela não consegue decifrar. Com a ajuda dos pais e amigos, que agora lhe são estranhos, Alma tentará desvendar o mistério por detrás do acidente, enquanto luta para reaver a sua vida e identidade.

House of the dragon

22/08 | HBO Portugal

Prequela de “Game of thrones” que foi parcialmente filmada em Portugal. A aldeia histórica de Monsanto serviu de cenário à trama. Baseada na obra “Fire & blood” de George R.R. Martin e criada por ele juntamente com Ryan J. Condal, decorre 300 anos antes dos acontecimentos de “Game of thrones” e conta a história do princípio do fim da Casa Targaryen e dos eventos que anteciparam a Guerra Civil dos Targaryen.

Duncanville

22/08 | Fox Comedy | 18h50

Estreia da terceira temporada. A história de um rapaz normal de 15 anos e das pessoas que o rodeiam. Como a maior parte dos rapazes de 15 anos, Duncan (voz de Amy Poehler) já vê a vida adulta no horizonte: dinheiro, liberdade, carros, raparigas. Mas a realidade é diferente: é estar sempre falido, andar sempre de carro com a mãe e tomar conta da irmã. Ele não é excecional, mas tem uma grande e fenomenal imaginação. Para ver de segunda a sexta-feira à tarde.

O Ollie está perdido

24/08 | Netflix

Uma aventura épica sobre um brinquedo perdido que enfrenta os abundantes perigos da infância enquanto atravessa o interior dos Estados Unidos com o propósito de voltar a juntar-se ao menino a quem sempre pertenceu. É, também, a história desse rapaz que perdeu mais do que um melhor amigo. “O Ollie está perdido” é um ternurento conto dirigido à criança que existe em todos nós, que quer acima de tudo recordar as almas especiais que se foram perdendo pelo caminho, mas que mudaram as nossas vidas para sempre. Uma série inspirada no livro ”Ollie’s odyssey”, do escritor e ilustrador americano William Joyce. Com Jonathan Groff, Mary J. Blige, Tim Blake Nelson, Gina Rodriguez, Jake Johnson.