Praia Fluvial de Poço Corga, a ribeira que atravessa a natureza, em Castanheira de Pêra

Em Castanheira de Pêra há uma praia fluvial que é (ainda) refúgio na natureza privilegiado. Uma espécie de paraíso perdido e achado no interior, cheio de pontos de interesse.

Há muitos anos, quando a praia das Rocas ainda não era notícia (por oferecer ondas artificiais a 80 km do mar), era a praia fluvial de Poço Corga que refrescava os visitantes de Castanheira de Pêra. E à conta do fenómeno, tornou-se um refúgio para o turismo de natureza. É um lugar paradisíaco, aquele: a Ribeira de Pera atravessa um arvoredo extenso, num contraste perfeito entre o verde mais vibrante da Serra da Lousã e as cores da terra, tão alusivas ao Pinhal Interior. À conta do arvoredo, há um constante chilrear de pássaros, embalando o descanso e a tranquilidade de quem procura as águas frescas. “É um espaço muito bonito, ainda por cima embelezado com algumas preciosidades”, considera João Carvalho (mais conhecido como João Viola) um dos amantes deste local. “Além dos carvalhos – como ponto de interesse – tem lá o antigo lagar restaurado, agora como museu”. O pintor refere-se ao carvalhal centenário (ideal para piqueniques), com imensa sombra e um parque de merendas. Há ainda o Núcleo Museológico ‘O Lagar do Corga’, um espaço onde se pode observar a antiga estrutura de um lagar de azeite que, inicialmente, seria de varas e que se julga ter cerca de 400 anos.

Mas há muitas novidades a caminho do Poço Corga. “Em breve vamos lançar o concurso para uma obra de requalificação do espaço que pretendemos fazer entre épocasd balneares”, revela à Evasões António Henriques, presidente da Câmara de Castanheira de Pêra. A ideia é criar um único sentido de trânsito, criando um novo acesso. Além disso, os trabalhos de melhoramentos vão permitidir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida. O plano da autarquia passa ainda por criar um parque de arborismo.

Do campismo ao alojamento local

Na zona envolvente, além do restaurante, há dois espaços que permitem o alojamento: o empreendimento Vila Rio (casas T1, T2 e T0), com piscina privada, e também o Camping O Moinho. São duas opções completamente distintas, à medida de gostos diversos. O Villa Rio fica a 3 km da vila de Castanheira de Pêra e a 20 minutos da serra da Lousã. No Camping O Moinho (propriedade de um imigrante alemão que se fixou na região) há também um bar com esplanada coberta e várias zonas para churrasco. Nos meses de julho e agosto conta ainda com a visita diária do padeiro, pela manhã.