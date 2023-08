Praia Fluvial de Mourão: nadar nas águas calmas do Alqueva

Há seis anos que a Praia Fluvial de Mourão é das mais procuradas no maior lago artificial da Europa. Há areal e relvado, acessibilidade para todos, parque de merendas e piscina flutuante para os mais novos.

Deu-se a conhecer há precisamente seis anos, tendo sido inaugurada em julho de 2017, altura em que se tornou na maior praia do lago Alqueva. A Praia Fluvial de Mourão, situada a cerca de um quilómetro da vila alentejana que lhe dá nome, situa-se numa pequena ilha, à qual se acede através de uns passadiços em madeira, junto à zona de estacionamento e ao parque de merendas, equipada com mesas e zona de churrasco, o destino de eleição quando a fome aperta.

Trata-se de um areal com cerca de 300 metros – destes, 100 metros estão vigiados por um nadador-salvador durante a época balnear, que se prolonga até 17 de setembro -, mas esta praia é versátil, contando ainda com uma zona de relvado, mais de 40 chapéus de sol e uma pequena piscina flutuante, pensada para os mais jovens, protegida do restante lago por uma rede. Além desta plataforma, há ainda uma outra ilha flutuante com torre de saltos, escorrega e escada para banhistas.

Há ainda um bar com esplanada, casas de banho com chuveiros e posto com mala de primeiros socorros, garantindo a segurança de quem aqui vem a banhos. O seu caráter democrático nota-se em detalhes como o acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida e em cadeira de rodas. Já a fiabilidade é comprovada pelo selo Bandeira Azul em 2023 e ainda com o galardão Praia Com Qualidade de Ouro, atribuída pela Quercus este ano, em função da qualidade destas águas calmas do Alqueva.

Desde que foi inaugurada, a Praia Fluvial de Mourão tem sido uma das mais procuradas nesta zona do Alentejo, pelo seu caráter familiar, mas também pela programação. Ao longo do ano, é habitual acontecerem aqui eventos variados, como demonstrações de desportos aquáticos (windsurf, stand up paddle, kite surf, etc) ou iniciativas gastronómicas, como o Festival Ibérico do Gaspacho, por exemplo.

Uma sugestão em redor: dormir junto ao Alqueva

A cinco minutos da vila de Mourão, a Herdade dos Delgados reúne mais de 20 quartos e apartamentos, em comunhão com a natureza – a propriedade que soma dez hectares, a proximidade ao lago e o céu estrelado do Alqueva. Além de spa, tem duas piscinas (uma interior e uma exterior, esta última de água salgada e com área para crianças) e o restaurante Orion, onde o chef Ricardo Delgado trabalha o produto alentejano com visão contemporânea.