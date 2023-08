Praia do Sul: um areal com paredão, miradouro e poemas na Ericeira

Na ponta sul da Ericeira, a Praia do Sul soma extenso areal, serviços práticos para banhistas, um miradouro, poesia de Fernando Pessoa e um calçadão que permite passeios junto ao mar.

Por estes lados, o mar é inegável protagonista. Não só pelos onze quilómetros de costa que se espalham ao longo do concelho de Mafra, mas também porque a Ericeira tem honras de ser a primeira reserva mundial de surf na Europa, título que conquistou há mais de uma década. Na vila piscatória “onde o mar é mais azul”, como contava o refrão da canção de Jorge Cardoso, a Praia do Sul é uma das mais procuradas por banhistas, tanto pelo paredão que a acompanha, permitindo também caminhadas junto ao areal, como pelos seus acessos (com rampas que permitem a entrada a pessoas com mobilidade reduzida).

Sem esquecer os serviços que disponibiliza para um dia na praia mais prático e seguro, com um edifício renovado no verão passado, no paredão, que inclui balneários e vestiários, instalações sanitárias, duches descobertos, posto de primeiros socorros e a vigia de nadador-salvador até 17 de setembro, quando termina a época balnear.

Este que é um dos 12 areais no concelho mafrense tem a distinção Bandeira Azul para 2023 e é amigo do ambiente, com recipientes para reciclagem e um painel informativo à entrada do areal, com atividades de educação ambiental que vão acontecer no concelho nos próximos meses. É também conhecida popularmente como Praia da Baleia, nome dado por um episódio que aconteceu no areal em 1872, quando deu à costa um cetáceo de grande porte.

Ladeada por arribas e pelo Vila Galé Ericeira Hotel, a Praia do Sul tem cerca de 500 metros de areal e esse panorama geral pode ser apreciado no miradouro situado em cima da praia, que serve quase como uma varanda para este cenário natural. É neste miradouro que está a “Deusa do Mar Azul”, uma escultura em pedra da autoria de Carlos Andrade, inaugurada há 21 anos. E já que se fala em arte, as duas entradas na Praia do Sul têm placas de boas-vindas em forma de versos, com poemas de Fernando Pessoa, algo que se repete noutros pontos da Ericeira, formando-se uma rota de leitura.

Acesso a Deficientes SIM

Bandeira Azul SIM

WC SIM

Estacionamento SIM

O que fazer ao redor do areal:

Noites de descanso

Há meia década que a Praia do Sul ganhou este novo vizinho de 35 apartamentos versáteis, que vão dos estúdios até aos T5, equipados com varandas ou terraços dos quais se avista o mar. No You And The Sea, a homenagem ao Atlântico faz-se pelos detalhes decorativos, como tapetes com tonalidades marítimas, tartarugas cravadas em portas de madeira ou até o caranguejo que Bordalo II criou numa das fachadas. Quando a fome aperta, é seguir até ao restaurante Jangada, junto à piscina interior do hotel.

Pastelaria distinguida

Todos os dias, fabrica-se pão variado (centeio, milho, alfarroba, com passas ou nozes, etc), mas um dos ex-líbris d’O Pãozinho das Marias são os pastéis de nata. Os mesmos que venceram, em 2017, o concurso anual Melhor Pastel de Lisboa. Num só dia, nesta padaria e pastelaria situada no centro da vila da Ericeira, já se chegaram a vender um recorde de oito mil unidades deste bolo, com massa folhada crocante e recheio aveludado com toque a limão.

O Médio Oriente no paredão

O paredão da Praia do Sul ganhou um reforço no final do verão do ano passado, com a chegada do primeiro restaurante da Ericeira com cozinha do Médio Oriente. Com vista limpa para o areal e o mar, o Balagan (significa “caos simpático” em hebraico) serve almoços, jantares, brunch e ainda petiscos ao longo do dia. Falafel, baba ganoush, cuscus com frango e salsicha de borrego, rabo de boi com romã e puré de batata, e a couve roxa grelhada com gorgonzola, uvas, especiarias e castanha são algumas das propostas.