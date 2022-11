Porto: exposição Serralves em Luz prolongada até ao fim do mês

A exposição noturna ao ar livre Serralves em Luz, composta por 25 instalações luminosas, distribuídas por um percurso de três quilómetros, foi prolongada. Os visitantes têm até 30 de novembro para admirar o Parque de Serralves, no Porto, com outras cores.

Esta segunda edição do evento Serralves em Luz, com direção criativa de Nuno Maya e organizada em articulação com a equipa da casa, decorre todos os dias, das 20 horas à meia-noite. Trata-se de uma experiência sensorial conduzida por light designers nacionais e internacionais – os desenhos de luz, que estimulam novos olhares sobre o património natural e edificado do lugar, têm por detrás nomes como Coletivo OLAB, Sophie Guyot, Tamar Frank ou Tilen Sepic.





As instalações luminosas usam tecnologias de baixo consumo e integram alguns elementos vegetais recuperados, segundo informações da Fundação de Serralves. A entrada custa 12,50 euros, sendo grátis para crianças até aos 3 anos e com valor reduzido (10,50 euros) para miúdos dos 4 aos 11 anos, estudantes, maiores de 65 e pessoas com mobilidade condicionada. Amigos de Serralves e famílias constituídas por dois adultos e pelo menos um menor veem o preço descer para 9,50 euros por pessoa.