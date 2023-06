Porto de Magia, uma loja com caixas de música e outras peças de encantar

Começou como loja de mobiliário, e agora é um convite a recuar à infância. Às caixas de música de formas surpreendentes, como carrosséis ou bolas de neve, juntam-se artigos de coleção e brinquedos revivalistas, neste Porto de Magia.



A história do Porto de Magia começa com algumas caixas de música postas à venda num Natal longínquo, ainda aquela era uma loja de mobiliário. A novidade pegou e foi conquistando prateleiras até dominar o espaço Decorações Reis, que hoje já só faz móveis por medida. Quase todos os objetos expostos guardam melodias, mesmo os mais insuspeitos. E a casa fundada, em 1944, pelo pai do atual proprietário, José Reis, adotou o nome sugerido pela filha de um cliente. Faz sentido falar em magia, quando a oferta remete para todo um imaginário infantil povoado de sonhos, cores, luzes e movimento.

São peças que parecem ganhar vida ao toque. Caixas de música de diversos tamanhos, formatos e estilos, que, em certos casos, até deixaram de ser fabricadas. Há os clássicos guarda-joias com bailarinas a rodopiar, mas também bolas de neve, casinhas e mealheiros. Algumas são surpreendentemente grandes e elaboradas, com diferentes faixas musicais e cenários que mudam diante dos nossos olhos. Podem assumir a forma de teatro, jukebox, calendário do advento ou aldeia de Natal, um tema presente durante todo o ano. Nem falta uma caixa de correio vermelha, onde depositar as cartas ao Pai Natal.

Outra temática forte é a da feira popular, representada por carrosséis com cavalinhos, rodas gigantes e demais divertimentos que se revelam quase hipnotizantes. José mostra, a esse propósito, um carrossel com 40 músicas diferentes – passa-se à seguinte carregando num botão, e as luzes piscam em sincronia com o que se estiver a ouvir. Depois, ativa uma montanha-russa que tem incorporados 50 temas e nos deixa em suspenso, a ver os carrinhos subir devagar até ao cimo, rumo à descida vertiginosa.

Entre as propostas, igualmente disponíveis online, contam-se também artigos oficiais da Disney e de filmes e séries de culto como Harry Potter ou A Guerra dos Tronos, para agrado dos colecionadores. Quem apreciar revivalismos encontra ainda réplicas dos antigos brinquedos em chapa, quase todos com movimento, e jogos que despertam memórias, como o mini basquetebol, de fabrico português.