Estes brunches na Grande Lisboa incluem mergulhos na piscina

Mergulhar entre garfadas e goles de bebidas frescas é possível nestes cinco hotéis um pouco por toda a Grande Lisboa. Da Costa da Caparica a Cascais, passando por Alcochete e Lisboa, não faltam programas para os dias quentes de verão, para os quais apenas é preciso levar apetite e fato de banho - até porque as toalhas de piscina estão incluídas.

Crowne Plaza Caparica Lisbon, Almada

O hotel Crowne Plaza Caparica Lisbon, aberto muito recentemente na Aldeia dos Capuchos, não teve de esperar pelos dias de bom tempo. Em março, tirou partido da sua enorme piscina interior aquecida e disponibilizou o Plunch, um programa que junta piscina e brunch, disponível todos os domingos. O brunch é servido no restaurante Raimundo, entre as 12h e as 16h, e inclui croissants, pain au chocolat, panquecas, waffles, saladas e fruta fresca; ostras e sushi (cuja oferta alterna semanalmente); e opções para crianças. Já o acesso à piscina de 22 metros de comprimento é gratuito e complementa-se com as atividades feitas no Kids Club. O programa custa 45 euros/adulto e 22 euros para crianças dos quatro aos 12 anos, e não inclui bebidas alcoólicas. A reserva é aconselhada através do email [email protected].

Upon Vila, Alcochete

No Upon Vila, um dos mais recentes hotéis da vila de Alcochete, também se vai a banhos entre garfadas, desde que a unidade de quatro estrelas do grupo Stay Upon lançou o Pool & Brunch no seu terraço debruçado sobre o estuário do Tejo. O brunch inclui uma tábua por pessoa, com uma bebida quente e uma bebida fria, e tem opção vegana disponível, pelo valor de 18 euros/pessoa. O acesso à piscina no terraço custa mais 10 euros/pessoa e é opcional. O programa está disponível aos sábados e domingos, das 11h30 às 17h, e é sujeito a reserva prévia (210 733 790/[email protected]) e disponibilidade, estando o acesso à piscina dependente da capacidade.

Lisbon Marriott Hotel, Lisboa

No centro de Lisboa, o Lisbon Marriott Hotel é um dos espaços que também assegura refeições de verão à beira de água. Disponível até ao dia 1 de setembro, o Pool Brunch acontecerá todos os sábados e domingos no restaurante Citrus, rodeado por um grande jardim, entre as 12h e as 20h – mas o buffet só decorre entre as 12h30 e as 15h30. O menu foi preparado pelo chef Dominic Smart e inclui pães, iogurtes, compotas, tábuas de queijos e charcutaria; frango assado com molho huli huli, bolinhos de salmão com molho de pimenta doce, massa tagliatelle e uma estação de ovos preparados ao vivo, conforme o gosto dos clientes. Sobremesas estão também incluídas, tal como uma bebida de boas-vindas e smoothies, sumos, água, café e chá. Os mais pequenos têm também direito a uma seleção de comida, com saladas, empadinhas, mini-hambúrgueres, entre outras sugestões. O programa tem o valor de 59 euros/pessoa (toalha de piscina incluída), sendo que as crianças dos cinco aos 12 anos pagam metade e até aos quatro anos não pagam. Já quem quiser aceder apenas à piscina pode fazê-lo a qualquer dia por 35 euros, das 12h às 20h (crianças dos cinco aos 12 anos pagam metade). O hotel aconselha fazer reserva através dos contactos 21 723 54 00/[email protected]. O bar Paradiso, colado ao relvado da piscina, funcionará com snacks e bebidas entre as 11h e as 19h, até 31 de setembro.

Upon Lisbon, Lisboa

Noutra zona de Lisboa, em São Domingos de Benfica, o hotel de apartamentos Upon Lisbon convida a iniciar as manhãs com a experiência Pool & Brunch, ou as tardes, com o programa Pool & Burguer. O primeiro inclui uma tábua de brunch por pessoa (com alternativa vegana mediante pedido), uma bebida quente e uma bebida fria, e extras mediante custo adicional. Depois da refeição no restaurante Stay, os clientes podem então subir à piscina no terraço. O programa está disponível aos sábados e domingos, das 11h30 às 17h, e é sujeito a reserva prévia (211 549 646 ou [email protected]) e disponibilidade, estando o acesso à piscina dependente da capacidade. Paralelamente, o programa Pool & Burguer inclui uma refeição no Stay com hambúrguer artesanal, um acompanhamento e uma bebida, por 25 euros/adulto e 17,50 euros/crianças dos quatro aos 10 anos).

Sheraton Cascais Resort, Cascais

O Sheraton Cascais Resort, localizado na Quinta da Marinha, em Cascais, prepara-se para receber o verão com muitas novidades, disponíveis todos os dias da semana e aos fins de semana. O já conhecido Pool Brunch é um deles e permite desfrutar de um brunch buffet com bebidas incluídas e animado por DJ sets, aos sábados e domingos, das 12h30 às 15h30. A permanência na piscina é permitida até às 19h. Já a oferta Sip&Soak conjuga um menu “com opções mais leves e reconfortantes”, com acesso à piscina da parte da tarde e está disponível de segunda a sexta, entre as 13h e as 19h. Uma outra ideia é o Splash&Spa, que por sua vez conjuga uma massagem de relaxamento de 50 minutos e acesso à área termal do Serenity Spa, de segunda a sábado, das 13h às 19h, e acesso à piscina da parte da manhã. A proposta Summer Splash é a mais completa, permitindo desfrutar de uma massagem de 50 minutos, menu especial e piscina durante todo o dia, de segunda a sexta, entre as 10h e as 19h. Os pacotes estão disponíveis a partir de 69 euros/pessoa e devem ser reservados através dos contactos 214 829 100/[email protected].