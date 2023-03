Poiares, em Coimbra, lança o desafio de ser pastor por um dia

Em São Miguel de Poiares, freguesia pertencente ao município de Vila Nova de Poiares, em Coimbra, há uma iniciativa que permite que qualquer um viva a experiência de estar em contacto direto com um rebanho no meio da natureza.

Inserida no projeto do Capril, na Serra do Bidoeiro, em São Miguel de Poiares, a iniciativa “Ser pastor por um dia” permite que qualquer pessoa, seja em grupo ou individualmente, possa acompanhar e manusear um rebanho de cabras em pastoreio, no seu habitat natural, como se fosse um verdadeiro pastor.

O objetivo é divulgar e dar a conhecer o projeto do Capril da Serra, salientado a importância destes animais em matéria de defesa e proteção ambiental, como a limpeza das matas e florestas.

Esta experiência de ser pastor por um dia inicia-se com o acolhimento no Capril da Serra, onde são dadas a conhecer as instalações e os animais que ali residem. Depois de feita uma contextualização, é hora de ir para o terreno e acompanhar o rebanho nas ações de pastoreio, pelos trilhos existentes na serra.

A atividade é fruto de uma parceria entre a Junta de Freguesia de São Miguel de Poiares e o Município, e pode ser realizada todos os dias, desde que as condições meteorológicas assim o permitam. É necessária marcação e inscrição prévia, através do telefone (239421513) ou por e-mail ([email protected]).