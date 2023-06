Piscina, táxi e outras mordomias: cinco hotéis para animais e serviços de pet sitting, no norte

Hotéis para cães e gatos com piscina, jardim, luz natural, traço de arquiteto, serviços de transporte, tosquia ou corte de unhas, a norte? Há. Visitas ao domicílio para garantir o bem-estar de animais e plantas? Também. Tudo para que os tutores tenham umas férias descansadas.

#1 – Domi Canis Cattus EcoHotel (Vila do Conde)

O Domi Canis Cattus EcoHotel é um alojamento para animais onde não falta conforto e diversão, tanto para cães como para gatos.

Quartos espaçosos, piscina e luz natural. Podíamos estar a falar de um hotel convencional, mas este apenas aloja cães e gatos. Rui Costa, que trabalhou mais de 20 anos com animais até decidir abrir o Domi Canis Cattus EcoHotel, em Vila do Conde, conta que este projeto nasceu da necessidade de fazer uma mudança radical daquilo que era um hotel para animais, dado que cada vez mais estes são encarados como família. Para isso, contratou o arquiteto Raulino Silva, que projetou um edifício térreo que tem tanto de elegante como de funcional e que já lhe valeu oito prémios mundiais de arquitetura.

Ali, nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Ao todo, existem 60 quartos, de dimensões diversas, divididos entre as tipologias standard e master, sendo que esta última inclui alguma decoração, televisão e uma câmara digital (embora haja vídeos e fotografias publicadas nas redes sociais com regularidade, dando conta do dia-a-dia no hotel).

Quase todos os aposentos têm janelas com três metros de altura, permitindo a entrada de luz natural e o entretenimento dos patudos, observando aquilo que se passa lá fora. As mesmas janelas estão equipadas com estores elétricos e vidros térmicos, confortos para momentos de descanso, alimentação e sono apenas, porque ao raiar do dia os cães saem para brincar juntos. “O nosso trabalho passa pela socialização”, explica Rui, acrescentando que se o cão for reativo também terá direito a passeio e brincadeira, mas sozinho, num dos seis parques. Em dias de maior calor, a piscina é um dos lugares mais frequentados pelos animais.

Os gatos são igualmente bem-vindos ao hotel, havendo 13 quartos individuais, um jardim interior com fontes, troncos e peças antistress, já que os felinos, por uma questão de segurança, não podem usufruir do espaço exterior. Além de tudo isto, o Domi Canis Cattus EcoHotel também tem serviço de transporte e de videovigilância.

#2 – VillaDog – Hotel Canino (Vila Nova de Gaia)

Hotel, creche, escola, banhos e tosquias formam a oferta do VillaDog, perto do centro da cidade.

A vista sobre o rio Douro parece não impressionar os hóspedes deste hotel, que preferem deleitar-se com corridas e brincadeiras no exterior do VillaDog – Hotel Canino, que ocupa uma área de um hectare. Foi há seis anos que Serafim Lopes de Sousa, depois de um passado ligado ao treino canino, abriu este alojamento em Oliveira do Douro. O espaço, perto do centro de Gaia, acolhe até 76 animais, em quartos adaptados ao porte de cada cão. Se forem do mesmo agregado, os animais podem ficar juntos.

No VillaDog promove-se a interação entre os cães, deixando-os brincar juntos durante meio dia. Se não forem tão sociáveis, podem sempre ir ao exterior sem companhia e usufruir em paz de um dos 36 parques. O hotel tem ainda serviços de transporte, creche e escola, além de banhos e tosquias.

#3 – Hotel Felino Santa Rita (Ermesinde)

O Hotel Felino Santa Rita tem 18 quartos e serviços como banho, corte de unhas e táxi gato.

A replicar ao máximo aquilo que acontece em casa dos seus hóspedes de quatro patas para minimizar a estranheza de estar fora é o objetivo de Sérgio Marques no seu Hotel Felino Santa Rita, aberto graças a “uma paixão muito grande por gatos”. O hotel fica no centro de Ermesinde e conta com 18 quartos de dimensões generosas, que acolhem entre um a seis gatos, caso sejam do mesmo agregado. Todos os quartos contam com luz natural, uma plataforma com cama, taças para comida e água, arranhadores, bolas e extração de ar. A desinfeção dos aposentos faz-se diariamente.

Os bichos podem passear dentro do hotel – sozinhos ou com os membros do agregado -, e recebem mimos várias vezes por dia. Câmaras digitais para vigiar os felinos também as há, mas da experiência de Sérgio, os donos só costumam pedir na primeira vez, dado que vão recebendo atualizações durante a estadia dos seus animais. Existe serviços de banho, corte de unhas e táxi gato.

PETSITTING

#4 – Vivi’s Pets (Porto)

O Vivi’s Pets começou como um trabalho complementar que acabou por se tornar emprego a tempo inteiro. Foi em 2021 que Viviana Vaz oficializou o serviço de pet sitting, ao qual juntou uma formação de auxiliar veterinária para ganhar mais conhecimento. Desde então visita as casas dos seus clientes para proporcionar conforto e companhia a cães e gatos, cujas interações são registadas em vídeos que envia aos donos. Viviana cuida da alimentação, faz a limpeza necessária e, a pedido, também trata das plantas. Se o serviço for destinado a cães há um passeio incluído na visita, que se pode repetir duas ou três vezes por dia.

#5 – Pet Home (Vila Nova de Gaia)

Pet sitting, hotel canino, creche, pet shop, serviço de banhos e tosquias, modificação comportamental e treino compõem a oferta da Pet Home, fundada pelas enfermeiras veterinárias Sandra Pires e Helena Alves, que se conheceram na faculdade. O serviço de pet sitting faz-se com cães e gatos e prevê a mudança da água, a reposição da comida, a limpeza da areia, a administração de medicação e momento de brincadeira na visita de 45 minutos a gatos, ou entre 60 e 90 minutos a cães (inclui passeio). Enviam fotografias e vídeos aos donos e, se for preciso, também tratam das plantas.