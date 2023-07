Piscina natural do Agroal: as águas frias e “milagrosas” do rio Nabão

Há quem garanta ter curado ali doenças de pele, à conta das propriedades termais das águas. Depois de requalificada, esta praia fluvial apresenta-se como um misto de paisagem idílica e banho de realidade.

Ainda não são 10 da manhã e já a piscina natural do Agroal recebe os primeiros corajosos: avós e netos aventuram-se nas águas frias desta que é a nascente do Rio Nabão, um afluente do Zêzere. São as águas frias – e com fama de serem medicinais – que desde sempre levam até à aldeia da freguesia de Formigais, no concelho de Ourém, milhares de pessoas. Nos últimos anos, depois da requalificação do espaço, que dotou a praia de vigilância durante a época balnear, passadiços na zona envolvente e recuperação dos edifícios em volta, a autarquia estima que aquela praia seja frequentada, em média, por cerca de 100 mil pessoas.

Nesta manhã de julho ainda não há multidões. Numa zona fortemente marcada pela emigração, é agosto que faz esgotar toda a capacidade da restauração e alojamento. Ainda assim, o proprietário do restaurante Galfurra, António Pardal, já não tem mãos a medir. Durante o verão, está aberto todos os dias. É um negócio de família que passou do pai para ele, e que agora conhece melhorias com a requalificação do espaço.

Como o próprio rio divide as freguesias de Sabacheira (Tomar) e Formigais (Ourém), durante anos assistiu-se a um impasse na posse da praia, atrasando as obras que finalmente chegaram, na última década.

Luís Martins já apanhou a fase nova da praia, e é ali que dinamiza várias atividades, assentando arraiais na cafetaria do Agroal. A esplanada, no primeiro andar, permite uma vista panorâmica sobre o rio e a praia. Mas no anfiteatro traseiro, ao ar livre, há festas todo o ano: aniversários, despedidas de solteiro/a, e muitos eventos de empresas. Natural de Tomar (onde mantém a sede da empresa), o jovem empresário mudou-se para ali há três anos, para um espaço que conhece desde miúdo. “Este é um espaço único, não conheço nenhum igual”, conta à Evasões, no caminho entre o rio a zona de chapéus de sol, num chão de areia. Por ora, já não há sombras mas ainda há espaço. Quando chegar a tarde, mesmo num dia útil da semana, estará cheia.

O apoio de praia é dividido entre estes dois empresários: Luís explora a cafetaria e as atividades de rio, António a restauração e alojamento. Está ainda em fase de licenciamento o hotel, com 15 quartos, mas já é possível pernoitar no Agroal, em alojamento alternativo. Há ainda uma pequena loja de artigos de praia, que também vende as pequenas redes tão apreciadas pelos mais pequenos, permitindo-lhes brincar aos pescadores na parte mais baixa do rio.

No âmbito da iniciativa “Agroal Selvagem”, é possível fazer vários percursos pedestres na zona envolvente, com destaque para a zona da nascente.

Passear de caiaque pelo rio

Uma das atrações que mais tem conquistado o público no Agroal são os passeios de caiaque, a cargo da empresa T-Experience. Luís Martins conta que aquela já era uma prática ao longo do rio Nabão, durante todo o ano, mas desde 2021 passou também a disponibilizar essa opção na zona do rio, junto à ponte pedonal que divide a piscina e a zona fluvial. Ali os mergulhos são desaconselhados, remetendo-os para a zona vigiada. Mas como a profundidade é muito baixa, os passeios são bastante apreciados por miúdos e graúdos.