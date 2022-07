Piscina com água do mar aquecida abre, neste fim de semana, em Gaia

Contém água do mar e é apresentada como a primeira piscina aquecida inserida numa praia, no país. O equipamento, de acesso livre, localizado em Canide Norte, no concelho de Vila Nova de Gaia, é inaugurado já neste sábado.

A piscina, com água salgada a uma temperatura entre 28 e 29 graus, tem uma dimensão de 20 por 25 metros e, no máximo, um metro de profundidade. Inclui barracas de apoio, assim como uma barreira protetora do vento, e fica entre os bares Grão de Areia e Ar de Mar. Segundo informações da Câmara de Gaia, “será 100% sustentável, uma vez que é usada água do mar, aquecida por painéis solares”, e essa deverá ser “monitorizada permanentemente”.

Aquele equipamento público está acessível, diariamente, entre as 9h30 e as 19h30, mas encontra-se sujeito a algumas regras. Os banhistas podem fazer uso da piscina por ordem de chegada e durante pelo menos meia hora. A lotação máxima é de 50 pessoas. Na água não são permitidas boias (com exceção das braçadeiras e boias de bebé), bolas nem raquetas, estando também interditos saltos e mergulhos. Comer, beber e fumar são outras das restrições. De resto, é desfrutar.