Personagens de época viajam pelos elétricos do Porto, no Dia Mundial do Teatro

Amanhã, segunda 27, personagens de outros tempos passeiam nos elétricos históricos do Porto, entre as 14 e as 18 horas.

Em comemoração do Dia Mundial do Teatro, a STCP e o Museu do Carro Elétrico criaram uma iniciativa que pretende cativar os visitantes deste espaço museológico e os passageiros dos elétricos históricos da Invicta.

Entre as 14 e as 18 horas, quem viajar na linha 1 (Infante-Passeio Alegre) ou na linha 18 (Carmo-Passeio Alegre) vai ter a oportunidade de assistir a uma intervenção teatral interpretada por atores residentes, caraterizados como personagens de época, que partilharão diversas curiosidades sobre este meio de transporte secular.

A interação com o público é um dos objetivos pretendidos. Sentar-se ao lado de uma camponesa nascida em 1895, conversar com uma peixeira que regressa depois de um dia longo de trabalho ou ouvir poesia pela voz de Fernando Pessoa são algumas das situações planeadas para a tarde de segunda.

O Museu do Carro Eléctrico localiza-se no edifício da antiga Central Termoelétrica de Massarelos (1915) e é reconhecido como uma montra privilegiada dos elétricos do Porto, um dos ex-libris da cidade, partilhando com todos aqueles que o visitam, a história e a memória de um património tão expressivo e singular.