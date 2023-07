Penela: vêm aí fins de semana de arte contemporânea em meio rural

Teatro, cinema, música e novo circo compõem a terceira edição do evento "Dentro da Casa, à Beira da Aldeia", que se realiza em diferentes pontos do concelho de Penela, na zona centro. O ciclo de programação, organizado pela Companhia da Chanca, arranca na próxima sexta-feira.

Primeiro, as apresentações: a Companhia da Chanca, instalada na aldeia homónima, em Penela, é uma companhia de teatro profissional criada, em 2015, pelos artistas André Louro e Catarina Santana, que resolveram trocar Lisboa pelo interior do país. A escolha recaiu sobre aquele município, que faz parte da rede das Aldeias do Xisto e, por estes dias, convida a mergulhos nas praias fluviais rodeadas de verde, quiçá intercalados com caminhadas ou passeios de BTT.

A mudança de cenário refletiu-se nas criações da companhia, que vem realizando a iniciativa “Dentro da Casa, À Beira da Aldeia”, há três anos consecutivos, com o objetivo de levar arte contemporânea às freguesias rurais de Penela, promovendo o acesso das populações à cultura.

Desta feita, os espetáculos concentram-se nos dois últimos fins de semana do mês, com atividades paralelas a acontecer ainda noutras datas. A aldeia da Chanca funciona como palco, assim como a Casa Família Oliveira Guimarães. Esta última guarda o acervo de Luís Oliveira Guimarães, que foi jurista, criativo e humorista, além de fundador e primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Autores.

No primeiro fim de semana, de 21 a 23 de julho, a programação tem início na vila do Espinhal, com a exibição das curtas “Conto do Vento” e “A Tua Vez”, de Cláudio Jordão, seguida de uma conversa com o autor. Destaca-se também a apresentação do espetáculo “Otus Extracts”, pela companhia Oliveira & Bachtler, no sábado, às 18h, no Espinhal; e no domingo, à mesma hora, na aldeia da Chanca. Antes ainda, na manhã de sábado, há oficina de circo aberta ao público no Parque das Águas Romanas, em Penela. As propostas podem ser conhecidas, na íntegra, aqui.

“Entregar a um público diversificado (em idade, língua, cultura e maturidade) obras de arte contemporânea e experiências artísticas e culturais democráticas” é a grande missão da Companhia da Chanca, como se lê em comunicado. Da sua atividade têm resultado outros projetos, como o ciclo “Penela Qual Idade?”, que incide sobre o envelhecimento ativo e junta pessoas de diferentes gerações.