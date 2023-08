Pedalada serena em volta do lago, no Trilho Verde da Marginal de Fafe

Um percurso sobretudo plano na versão mais curta, especialmente indicado para utilizadores de bicicletas BTT.

O Trilho Verde da Marginal, em torno da albufeira da barragem de Queimadela (PR4 Fafe), na versão mais curta, sem subir às aldeias, é um ótimo passeio de bicicleta para iniciados no BTT ou para pais que pretendam introduzir os filhos na modalidade. A maior parte do percurso é plano e há dois longos troços em passadiços largos, onde pessoas e bicicletas podem conviver. Na margem norte, o caminho é por uma estrada de terra batida sombreada por carvalhos e pinheiros. Para os mais treinados, há muitos trilhos de BTT que partem deste ponto, desde logo a versão mais longa do PR4, com a subida às aldeias do Repulo e do Pontido. Apesar de ser tecnicamente fácil, este percurso deve ser feito com bicicleta de BTT.

Trilho Verde da Marginal: 3 km