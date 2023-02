Passos em Volta arranca com visita medieval por Torres Vedras

No domingo 26, o concelho lisboeta contará com uma visita guiada e gratuita pelos testemunhos da época medieval que perduram na cidade.

Pelas 10 horas, no próximo domingo, junto ao posto de turismo de Torres Vedras, Manuela Catarino conduzirá os participantes à descoberta de tesouros medievais. São exemplos o castelo, o Chafariz dos Canos, as igrejas e as praças.

Passos em Volta é fruto de uma iniciativa que junta a Câmara Municipal do concelho e a Associação para a Defesa e Divulgação do Património Cultural de Torres Vedras. O objetivo primordial é dar a conhecer a região, através de visitas guiadas que giram em torno da arte pública, da história e das tradições.

Para entrar nesta experiência é necessário inscrever-se através do e-mail [email protected], não existindo qualquer custo associado.

Passos em Volta regressará a 25 de março, com uma visita que terá como temática a arte pública de Torres Vedras.