Passar o Natal e o réveillon no cinco estrelas Six Senses Douro Valley, em Lamego

Para a época festiva que se aproxima, o Six Senses Douro Valley preparou um programa a pensar nas famílias. Natal e passagem de ano fazem-se com menus especiais, música, fogo de artifício e o primeiro brunch do ano.

Para a ceia de Natal foi definido um menu que conjuga tradição e criatividade. A refeição começa com uma salada de aipo, maçã e lagosta. Segue-se o bacalhau com puré de batata, couve salteada e grão-de-bico. O prato de carne é peito de pato com molho de vinho do Porto e passas e castanhas glaceadas. A seleção de sobremesas integra rabanadas com canela e Porto, cavacas de Resende e fruta marinada também em vinho do Porto com ervas aromáticas e citrinos.

No almoço do dia seguinte, vai comer-se a tradicional roupa velha, além de empada de pato com mostarda e molho de maçã, escabeche de cavala e canja de galinha, isto só nas entradas. Para prato principal, escolha-se entre o polvo assado com molho de espinafres e alho, amêndoas torradas e couve tostada ou o cordeiro assado com arroz de miúdos no forno a lenha. A refeição fecha com doce dourado, bolo-rei e sonhos de abóbora.

O programa de réveillon inclui um menu para o jantar, que será acompanhado por música ambiente ao vivo no bar e na Wine Library. Serão muitos os pratos a apresentar nessa noite de festa. Antes do jantar, será servido um cocktail de boas-vindas com bebidas e canapés variados, como ostras com vinagrete de framboesa e chalota, tartelete com cogumelos e trufa negra ou tártaro de cenoura assada com trigo-sarraceno e laranja. A refeição começa com lírio, maçã e caviar, segue para o polvo, com pinhões e trufa branca, e depois arroz carolino com lagosta e berbigões. A seguir, vem o pregado com codium (alga) e curgete. O prato de carne é bochecha de vaca, com trufa negra e aipo.

Durante a festa haverá bar aberto e alguns snacks: covilhetes, mini “sliders” de cogumelos, mini pastéis de nata, queijo e presunto Bísaro. No dia 1 come-se o primeiro brunch do ano.