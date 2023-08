Parques de Sintra convida a brincar como no século XVIII nos jardins do Palácio de Queluz

A atividade estreia este sábado, dia 19, e permite às famílias experimentarem alguns dos jogos tradicionais que se jogavam nos espaços reais nos séculos XVII e XVIII.

“Brincando nos Jardins Reais com jogos tradicionais” é o nome da atividade que a Parque de Sintra propõe a famílias com crianças a partir dos cinco anos, para descobrir os recantos dos jardins do Palácio Nacional de Queluz, em modo de brincadeira.

“Brincar é um instinto natural que atravessa todas as idades e todos os tempos, mas, como brincavam as princesas e os príncipes no século XVIII?”, lança a entidade, em comunicado. A resposta é apresentada no próximo sábado, dia 19 de agosto, a partir das 10h30, com uma seleção de jogos tradicionais, dinamizados por personagens vestidos com trajes da época.

Usando objetos produzidos com o objetivo de aproximar a experiência à do período setecentista, os participantes vão poder experimentar os jogos do arco, do volante (antecessor do badminton), do chinquilho (parecido com o jogo da malha, mas praticado com bolas) e do pélélé, entre muitos outros.

O programa tem a duração aproximada de duas horas, e os bilhetes, com o valor de 14 euros, devem ser adquiridos no site da Parques de Sintra.