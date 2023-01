Para fazer em 2023: um retiro na serra da Estrela

Meditação, ioga, natureza, vida comunitária e uma atenção especial à saúde mental. Eis a proposta do New Life Portugal, um espaço de bem-estar e recuperação, em Folgosinho, com diversos programas e retiros temáticos.

É em Folgosinho, Gouveia, em pleno Parque Natural da serra da Estrela, que fica o New Life Portugal, um centro de retiro com terapias combinadas em prol do bem-estar e da saúde mental. Como atrai gente de vários países, quase todas as atividades são em inglês, das oficinas às aulas de ioga, pelo que convém estar familiarizado com essa língua, apesar de alguns membros da equipa falarem português. O objetivo é “oferecer um retiro ou santuário para pessoas que querem fugir às suas vidas ocupadas e stressantes e trabalhar no seu bem-estar emocional, mental e físico”, explica o CEO, Julien Gryp.

Existem vários programas disponíveis o ano inteiro, com diferentes focos e durações, incluindo um para alívio da covid longa; mas todos partilham das mesmas bases, esclarece aquele responsável, destacando as práticas de mindfulness (atenção plena), a forte vivência em comunidade e o apoio clínico à saúde mental. Há quem chegue ali a braços com depressão, ansiedade ou burnout; em momentos de transição, face a alguma perda ou mudança de rumo profissional; e também por simples necessidade de relaxamento.

Os programas, cujos preços variam, incluem estadia, refeições, oficinas e aconselhamento. Uma vez por mês, em datas específicas, decorrem ainda retiros temáticos de curta duração. Podem ser, por exemplo, sobre ioga em dupla, a escolha de fevereiro; ou sobre o método Wim Hof, envolvendo uma terapia do frio e técnicas de respiração, este último agendado para o fim de semana de 2 a 5 de março, e com um custo mínimo de 1095 euros (três noites em quarto standard). A ajudar ao bem-estar e à recuperação há ainda o amparo da natureza em volta, que convida a caminhadas, passeios de bicicleta e pura contemplação.