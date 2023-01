Para fazer em 2023: rafting em família

O intervalo de idades recomendado para esta atividade radical é “dos 8 aos 80”, diz quem melhor conhece as águas agitadas do rio Minho. O caudal abundante permite praticar a modalidade durante todo o ano.

O desafio pode ser lançado a toda a família. Miúdos e graúdos, todos cabem num bote pneumático da Melgaço Radical para uma descida do rio Minho, e a atividade promete tanto de adrenalina como de passeio tranquilo. A garantia é dada por José Hipólito, instrutor da empresa de desportos radicais – e especializada em rafting – que opera no concelho de Melgaço. A vila raiana é uma das capitais ibéricas da modalidade, devido à abundância de água, que possibilita a sua prática durante todo o ano, e para todos os aventureiros a partir dos 8 anos de idade.

É na barragem da Frieira, localizada na prefeitura galega de Crecente, que normalmente começa a descida do rio. A experiência requer trabalho de equipa. Para enfrentar as águas bravas do Minho, é necessário coordenação entre todos os participantes a bordo – conduzidos por um dos instrutores da empresa -, para ultrapassar os obstáculos sem dar um mergulho involuntário.

As pesqueiras, muros seculares que se adentram no rio, e eram utilizados para pesca do sável, salmão e lampreia, são as grandes responsáveis pela formação de rápidos e redemoinhos que constituem a parte mais enérgica e atribulada da atividade. Entre elas, o passeio faz-se tranquilamente, ao sabor da corrente e com tempo para apreciar a paisagem ou até saltar para a água.

A experiência tem uma duração média de três horas e é necessária a inscrição de, no mínimo, seis participantes. Com a Melgaço Radical, a atividade inclui seguro, todo o equipamento necessário, e ainda reportagem fotográfica, transporte, suplemento alimentar e a possibilidade de tomar um duche quente no final e fazer uma visita e prova no Solar do Alvarinho. A empresa também organiza uma descida adaptada somente a crianças entre os 8 e 13 anos.

Outra empresa no concelho que também se dedica à atividade é a Melgaço Whitewater, e ambas organizam descidas noturnas, normalmente em noites de lua cheia. Naquelas águas também é possível fazer outras atividades, como a canoagem e o hidrospeed. E os amantes de aventuras na natureza encontram no concelho uma mão cheia de outras experiências, como rapel, slide, parapente, arvorismo ou canyoning.

Rafting no Rio Minho: a partir de 35 euros por pessoa (25 euros/criança)

Melgaço Radical: melgacoradical.com

Melgaço WhiteWater: melgacoww.pt (atividade inclui também reforço alimentar, com sande de presunto, e oferta de uma garrafa de alvarinho)