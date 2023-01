Para fazer em 2023: criar uma horta (no quintal ou na varanda)

Não faltam razões para cultivar os próprios alimentos, entre elas a inflação. Maio é um bom mês para criar uma horta de forma rápida, plantando hortícolas e aromáticas - no que toca a estas últimas, há todo um leque disponível.

Se cuidar da horta chega a funcionar como terapia, é certo que também ajuda a mitigar os efeitos da inflação. E qualquer pessoa pode criar a sua, com hortícolas e ervas aromáticas, no quintal ou na varanda. Caso se queira fazer a horta por sementeira, março é uma boa altura para começar – fica mais económico, mas exige mais tempo e conhecimento, explica Luís Alves, agrónomo, viveirista e fundador do Cantinho das Aromáticas, em Vila Nova de Gaia. Adquirir as plantas em viveiros, prontas a pôr na terra, oferece maiores garantias de êxito, por isso, vamos por aí.

Os hortícolas devem ser plantados na sua época específica (alguns são de outono/inverno, outros de primavera/verão), e as aromáticas na primavera. Para Luís, “maio é um bom mês para plantar uma horta de um dia para o outro”, até porque, no que respeita às aromáticas, há maior disponibilidade de espécies. E a partir dessa altura facilmente se tem, numa simples varanda, produtos como alfaces, espinafres, cebolas, tomate cereja, aipo ou beterraba.

Antes de mais, recomenda-se algum planeamento no que toca à distribuição das plantas pela área existente, pois é preciso respeitar o compasso de plantação, garantindo que cada uma tem espaço para crescer. Depois, prepara-se-lhes a cama: se for num jardim, convém corrigir o solo, isto é, limpá-lo de ervas espontâneas, cavá-lo, mexê-lo e acrescentar-lhe um composto para o melhorar; se for em vaso, há que comprar um substrato adequado ao que se vai plantar. É ainda preciso ter acessórios de rega (um regador basta) e algumas ferramentas, como sachos de mão ou tesouras de poda – úteis também na hora da colheita.

Passear num cenário de paixão

A Quinta do Paço, que testemunhou os amores de Pedro e Inês, acolhe o Cantinho das Aromáticas, empresa dedicada à produção, secagem, embalamento e comercialização de ervas aromáticas produzidas em agricultura biológica. Na propriedade, aberta a visitas, há um viveiro de plantas aromáticas, medicinais e condimentares e uma loja com casa de chá.