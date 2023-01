Para fazer em 2023: aprender a cozinhar dim sum com o chef Ruy Leão

Pequenas e delicadas trouxas de origem chinesa, cada vez mais populares por cá, são o tema de um workshop orientado pelo chef Ruy Leão, direcionado a todos, até a quem não sabe cozinhar.

Aprender um novo prato e prová-lo num ambiente de convívio é a proposta dos Workshops Pop Up, que acontecem com regularidade nas lojas com o mesmo nome, no Porto, na Rua do Almada, e em Lisboa, na Calçada do Sacramento.

As agendas tentam refletir as próximas tendências gastronómicas, com workshops de cozinha portuguesa e internacional, com uma abordagem abrangente ou mais focada num determinado prato, como é o caso do workshop de dim sum, que acontece a 5 de março. Orientada pelo chef Ruy Leão, esta oficina vai dar os conhecimentos necessários aos participantes para fazerem em casa a especialidade japonesa, mas de origem chinesa, que o chef serve na Shiko – Tasca Japonesa, aberta na zona da Batalha, há nove anos.

Durante cerca de duas horas e meia, o chef vai ensinar a confecionar as pequenas trouxas fechadas com delicadas dobras, dando pequenas tarefas aos participantes, para que todos tenham oportunidade de ajudar. Ruy começa por explicar como se faz o recheio, – neste caso, é de cachaço de porco bísaro, mas são apresentadas outras possibilidades -, segue para a preparação da massa, muito fina, que pode ser feita à mão ou comprada em lojas especializadas, e fala ainda sobre as duas formas possíveis de os dim sum serem cozinhados – a vapor, numa vaporeira de bambu, ou grelhados. Apesar de o espaço Workshops Pop Up “não ser escola [de culinária], todos praticam”, garante Ruy, que já orienta workshops há cerca de uma década. Finalizada a parte de confeção, é trazida água e vinho para a cozinha e todos provam aquilo que acabaram de fazer, num ambiente de descontração, muito apreciado pelo chef.

“Preparar a semana em 3 horas”, com Joana Roque, “Comida Mexicana”, com o chef Andrés Montes, “Iniciação ao Sushi”, com o chef João Vitorino e “Comida Tailandesa”, com o chef David Vieira são outras das oficinas que vão acontecendo nos espaços Workshops Pop Up.

Preço: workshop de dim sum: 40 euros por pessoa