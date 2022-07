Palmela Wine Jazz ganha novas datas em agosto, junto ao castelo

Adiado por causa do incêndio que deflagrou junto ao castelo no dia 13 de julho, o Palmela Wine Jazz vai realizar-se dias 20 e 21 de agosto, no Parque Venâncio Ribeiro da Costa. A entrada é gratuita.



Espetáculos com vários artistas e projetos da área do jazz, uma feira de vinhos com a participação das adegas da região, provas comentadas, promoções, oferta de brindes e um wine bar prometem voltar a animar o Parque Venâncio Ribeiro da Costa, junto ao Castelo de Palmela, nos próximos dias 20 e 21 de agosto.

Segundo comunicado da câmara municipal de Palmela, a programação arranca dia 20 de agosto com Manuel Teles – “Hermeticamente Falando” Trio a subir ao Palco Anfiteatro, às 18h; e continua no Espaço Feira de Vinhos com Marsa Borralho – “Saxofone4all” às 19h30. Às 20h30, no Palco Bobo da Corte, há Rock Pop à lá Jazz.

Já para as 22h, a programação musical do Palmela Wine Jazz reserva uma atuação de Mário Delgado com “Filactera”. No dia 21 de agosto, último dia do evento, atuam Carmen Souza, no Palco Anfiteatro às 19h e Rúben Garção da Silva, no Espaço Feira de Vinhos, às 20h. A feira vai funcionar das 18h às 24h no sábado, e das 18h às 22h no domingo.

O Palmela Wine Jazz é um evento de promoção dos vinhos da Península de Setúbal organizado pelo município de Palmela e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal com os apoios de empresas, e com a Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal. O evento tem entrada livre.