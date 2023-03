Palacete Silva Monteiro, no Porto, passa a abrir aos sábados com provas de vinho

A partir do dia 4 de março, o Palacete Silva Monteiro, no Porto, passa a abrir portas ao sábado para visitas guiadas e provas de vinho verde.

Depois de ter sido reabilitado para se tornar num centro de atividades culturais, a atual Casa do Vinho Verde propõe, semanalmente, entre as 14.30 e as 18.30 horas, uma descoberta dos vários espaços do Palacete Silva Monteiro, datado do século XIX.

Ao longo de uma hora de visita guiada, os visitantes têm a oportunidade de conhecer os três pisos daquela que é designada em várias publicações da época como a “A Casa mais bonita do Porto”. A equipa do curso de Restauro da Universidade Católica do Porto destaca um especialista para explicar os pormenores arquitetónicos, que servem de referência à história do Porto oitocentista.

A prova de vinho verde, com duas referências de produtores da região que vão percorrendo os vários perfis de vinhos da Denominação de Origem, marca o fim da experiência. As visitas decorrem de hora a hora, com o limite máximo de 15 participantes, e estão sujeitas a inscrição prévia através do website. Cada pessoa pode explorar o palacete e participar na prova de vinhos pelo preço de 5 euros.