Os programas em destaque na TV esta semana

Eis os destaques desta semana.

# Quase Humanos: A Ascensão dos Símios

Dia 29/09 | Discovery | às 21h00

Documentário que mergulha numa história de ficção científica centrada na ascensão dos símios inteligentes, liderados por César, um chimpanzé geneticamente modificado, com habilidades cognitivas avançadas. Ambientado num futuro não muito distante, explora os dilemas éticos e morais da manipulação genética e as consequências imprevistas de “brincar” com a natureza.

# Aventuras com a avó e o avô

Dia 30/09 | Panda+

Ruca está animado com a sua primeira aventura: dormir fora de casa. Ele vai ficar com a avó e o avô na casa de praia sem os pais ou irmã e está ansioso pelo primeiro mergulho no oceano. No entanto, sente-se um pouco perdido no novo ambiente: novas regras, novas canções, nova comida ao pequeno-almoço e uma cama nova.

# Dia Ladybug

Dia 30/09 | Disney Channel | às 08h40

O canal preparou um dia de programação dedicado a Ladybug, centrado nos episódios com as melhores “akumatizações”. Nos capítulos principais deste especial, a turma de Marinette viaja para Nova Iorque, a cidade dos super-heróis, para a semana de amizade franco-americana; e durante as férias, ela viaja até Shanghai para se encontrar com Adrien e conhecer as suas origens.

# Um dia na natureza

Dia 01/10 | Odisseia | às 16h00

Série documental que explora como é um dia na natureza em alguns lugares do Mundo. Desde as florestas tropicais de Madagáscar aos recifes de coral do Pacífico, “Um dia na natureza” mostra a vida quotidiana dos animais nas montanhas, desertos, selvas, rios e costas de mais de 20 países.

# Petronix Defenders

Dia 02/10 | Panda | às 20h30

Série de animação que reúne diversão, super-heróis e animais selvagens numa história centrada num grupo de jovens cujas mochilas se transformam em pequenos animais dotados de tecnologia. Juntos, eles ingressam em missões que realçam a importância da amizade e do espírito de entreajuda. O grupo é composto por Matt, Jia, Emma e Tom.

# Clima Letal

Dia 03/10 | Odisseia | às 22h30

Com uma crise climática já declarada, esta série produzida para a BBC Earth mostra a força da natureza, com catástrofes cada vez mais voláteis e frentes climáticas extremas que se manifestam por todo o Planeta. O poder omnipotente da natureza tem a capacidade destrutiva de paralisar a civilização, e tudo o que aparentemente podemos fazer é ver como ceifa a vida de milhões de pessoas. Nos últimos anos, estes fenómenos meteorológicos extremos tornaram-se cada vez mais comuns. Com recurso a um arquivo de imagens de alguns dos climas mais impactantes do Planeta, revivem-se estes espetáculos com detalhes minuto a minuto, ao mesmo tempo que são reveladas as histórias de quem conseguiu registar todo o evento com uma câmara e sobreviveu para contar.

# Beckham

Dia 04/10 | Netflix

Série documental de quatro episódios que revela os bastidores da vida de uma superestrela do futebol. David Beckham é um nome famoso no Mundo, mas a sua história é relativamente pouco conhecida. Desde as origens humildes num bairro operário de Londres, passando pela motivação e determinação em vencer, e o esforço para equilibrar ambição, amor e família, a história de David é cheia de altos e baixos. Esta série segue o atleta na montanha-russa que foi o seu quotidiano, reconstruindo a história pessoal de um dos atletas mais conhecidos, mas também mais escrutinados de todos os tempos.

# Programa Cautelar

Dia 30/09 | RTP1 | às 21h00

Uma combinação entre humor e análise, que tenta explicar a realidade de forma simples, divertida e factual. Todas as semanas, um tema de fundo, mais ou menos fraturante, mas que toca a todos, é dissecado de fio a pavio. Filomena Cautela convoca um ou mais convidados.