“Os Piratas” voltam a Leça da Palmeira neste fim de semana

A recriação histórica "Os Piratas" arranca já nesta sexta-feira, junto ao Forte de Nossa Senhora das Neves, em Leça da Palmeira, Matosinhos. A festa, que se estende até domingo, conta com atividades para toda a família e as habituais tasquinhas.

“O evento, que pretende reviver a época áurea do século XVIII, dá a conhecer o património histórico e cultural do concelho, ao mesmo tempo que atrai turistas e dinamiza a economia local, nomeadamente o setor da restauração”, lê-se em nota da Câmara Municipal de Matosinhos, a entidade organizadora.

Ultrapassados os constrangimentos gerados pela pandemia nos dois últimos anos, a iniciativa, realizada pela primeira vez há nove anos, regressa com uma programação diversificada. Nesta sexta, a atividade “À Descoberta do Tesouro de Leça”, focada nos mais novos, dá início à festa, pelas 17 horas.

Seguem-se propostas tão distintas como visitas guiadas ao Forte Nossa das Neves, desfiles, saltimbancos e malabaristas, música e dança, combates e rixas, além de espetáculos teatrais que remetem para a época retratada, alguns deles interativos. No recinto, os visitantes encontram ainda exposições, tendas e tabernas. O programa completo pode ser consultado aqui.

Para a presidente da autarquia, Luísa Salgueiro, “Os Piratas” cumprem uma função tripla, como se lê no programa: “Preservam a memória histórica de um período em que as povoações costeiras de Matosinhos foram efetivamente frequentadas por piratas vindos de várias paragens, motivando a construção do Forte que hoje serve de cenário à recriação; oferecem aos matosinhenses e a todos que nos visitam um momento de lazer único; e permitem, graças à estreita colaboração com o tecido empresarial local, três dias de grande animação e também de forte dinamização empresarial”.