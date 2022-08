Os 50 anos do Santoinho e outros destaques na TV

Filmes, documentários e programas familiares para ver nos próximos dias.

# As Profundezas

Dia 31/08 | Canal História | às 22h15

Sempre nos sentimos fascinados pelas profundezas dos mares, aquelas extensões incomensuráveis que estão ainda menos exploradas do que o nosso sistema solar. Desde os primórdios dos tempos, pescadores, aventureiros, cientistas e engenheiros têm desenvolvido estratégias e ferramentas de modo a revelar os mistérios das profundezas. Enfrentando o frio, a escuridão e pressões extremas, conseguiram ir cada vez mais fundo. Este documentário recorda as histórias da exploração submarina desde os pioneiros até aos tempos atuais e explica os principais tópicos científicos por detrás dos feitos tecnológicos associados a tão desafiante aventura humana.

# Santoinho – 50 Anos

Dia 28/08 | RTP1 | às 17h30

Meio século do maior arraial minhoto de Portugal. Concerto comemorativo dos 50 anos do Santoinho, o evento minhoto de Viana do Castelo, uma noite que contou com a alegria e animação de Quim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho e Zezé Fernandes.

# Desbocado!

Dia 28/08 | Nickelodeon | às 12h00

Jeremy era igual a qualquer outro adolescente, com a vida, as aventuras e as preocupações típicas da idade. Tudo mudou no dia em que, durante uma visita a centro comercial, ele decidiu usar um par de óculos de realidade virtual. Depois desta experiência, Jeremy começou a dizer tudo o que lhe vem à mente.

# Benjamin : O elefante

Dia 29/08 | Panda+

Benjamim é um elefante bondoso que vive feliz num jardim zoológico. Tem amigos de todas as espécies, mas o seu preferido é Otto, um rapaz de dez anos que o vem visitar sempre que pode. Tudo seria perfeito não fosse a gananciosa Zora Zack estar determinada a fazer grandes mudanças no parque. Sob o pretexto de melhorar o espaço, Zora tem um plano que pode arruinar a vida de todos os que ali vivem: construir um condomínio de luxo que promete render-lhe milhões de dólares. Uma aventura para os mais pequenos, mas que promete agradar também aos adultos, juntando animação e imagens em “live action”.

# Ó da Festa

Dai 30/08 | Casa e Cozinha | às 22h30

O Casa e Cozinha celebra o aniversário da mais recente cara do canal, Joana Laranjeira, com a exibição de um compacto de quatro episódios da produção original “Ó da casa”. Para ver no dia 30 de agosto a partir das 22.30 horas.

# O Assassino Sonâmbulo

Dia 30/08 | AMC Crime | às 22h30

A amizade entre Randy Herman Jr. e Brooke Preston terminou de forma trágica no dia 25 de março de 2017. Herman, de 24 anos, não tinha qualquer historial de violência quando matou cruelmente a melhor amiga Brooke, esfaqueando-a mais de 20 vezes. Depois do crime, ele não tinha qualquer memória do ato em si e sentia-se como se tivesse acabado de sair de um estado de sonho aparente. Randy telefonou para o 112 e confessou: “Alguém foi assassinado. Mandem a polícia. Fui eu. Sinto muito”. “O assassino sonâmbulo” é uma série documental que oferece um acesso exclusivo a Herman e à sua família, aos advogados de defesa e de acusação, aos jornalistas que cobriram o caso e aos cientistas forenses e peritos mundiais em parassonias violentas (sonambulismo). O objetivo de “O assassino sonâmbulo” é dar aos espectadores uma perspetiva exclusiva e intimista das voltas e reviravoltas chocantes deste crime controverso.

# Depois do Caos

Dia 31/08 | RTP2 | às 23h30

O dia 8 de maio de 1945 marca o fim do conflito mais destrutivo que a Europa conheceu. Muitas cidades ficaram desfiguradas. Entre destruições de guerra e esforços de reconstrução, esta série documental de quatro episódios recorda o destino de outras tantas cidades emblemáticas (Le Havre, Londres, Berlim e Varsóvia) que foram arrasadas por bombardeamentos e se reinventaram em tempo recorde. Que técnicas de construção foram usadas?

# Escola de Cachorros

Dia 01/09 | Odisseia |às 22h30

Estreia da segunda temporada. Na Nova Zelândia, procuram-se os cães de trabalho do futuro. Mas nem todas as raças funcionam e nem todos os cachorros têm personalidade e capacidades idóneas para serem treinados. Para se tornarem cães-polícia, os pastores alemães têm de ser leais, decididos e superar os testes de temperamento. Para fazer parte da equipa de biossegurança que controla a chegada de produtos proibidos em aeroportos e alfândegas, os beagles aperfeiçoam a curiosidade natural e a grande aptidão olfativa. Para acompanharem pessoas com deficiência, os golden retrievers trazem a lume a sua inteligência, empatia e capacidade de aprendizagem rápida.