Open House Porto volta com visitas grátis, arquitetura e 25 de Abril

O 9.º Open House Porto acontece este fim de semana, a 6 e 7 de julho, sob o tema “50 Anos a construir a liberdade”, com 34 estreias distribuídas por 65 espaços arquitetónicos das cidades do Porto, Gaia, Matosinhos e Maia.

“Num ano em que se comemoram os 50 nos da Democracia, a Casa da Arquitetura [em Matosinhos, distrito do Porto], desafiou as curadoras a pensar em espaços-modelo neste processo de construção da democratização. […] A Arquitetura foi um instrumento de concretização dos princípios da Democracia”, explicou o diretor executivo da Casa da Arquitetura, Nuno Sampaio, na conferência de imprensa de apresentação da programação.

Esta edição vai decorrer no Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Maia, com curadoria de Teresa Novais e Margarida Quintã, que pensaram numa programação assente em nove temas: Democracia, Habitação, Educação, Saúde, Cultura, Mobilidade, Reutilização, Ecologia e Comunidade.

Entre as 34 estreias de espaços arquitetónicos que vai ser possível visitar nos dois dias, gratuitamente, as curadoras destacaram o Corredor do Rio Leça e o Parque Ponte Moreira e a Habitação Social Lugar do Outeiro (Maia), a Cooperativa As Sete Bicas Azenha de Cima e o Mosteiro de Leça do Balio e Escultura Aberta (Matosinhos).

No Porto, onde haverá 31 espaços a visitar, 14 dos quais estreias, o destaque das curadoras recaiu, por exemplo, na Residência Universitária Ventura Terra, na Cooperativa de Habitação de Massarelos, no Bairro Monte da Bela, no Corredor Saudável de Campanhã ou na Ala Álvaro Siza do Museu de Serralves.

Em Vila Nova de Gaia, vão estar 12 espaços visitáveis e estão programadas sete estreias, entre as quais o Lavadouro Público do Castelo de Gaia, os Estúdios da RTP, Vila D’Este ou a Orla Marítima/Ribeiras de Gaia.

Nesta 9.ª edição estão programados três tipos de visitas: As visitas livres, as visitas acompanhadas e que contam com mais de 300 voluntários, e as visitas em que 50 especialistas (entre arquitetos, historiadores e professores) vão poder explicar o edifício tanto a nível exterior como interior aos visitantes.

“Foram selecionados 65 espaços para transmitir às pessoas o valor do poder local, eleito pelos cidadãos, onde todos podem intervir no seu território”, ao contrário do que acontecia durante a época do Estado Novo, referiu a curadora Teresa Novais.

Desde a edição inaugural, em 2015, até hoje, o Open House Porto registou “mais de 180 mil visitas”, lê-se no dossiê de imprensa.

Saiba mais sobre a iniciativa no seu site oficial.