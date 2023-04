Olhar as estrelas no Parque Nacional da Peneda-Gerês

O Parque de Observação de Estrelas da Porta do Mezio é o primeiro com certificação “Starlight Stellar Park” em Portugal. Compõe-se por seis Astro Spots, locais com ótimas condições para observar o céu noturno, todos dentro do território do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

Inaugurado no ano passado, o Parque da Observação de Estrelas da Porta do Mezio tira proveito do céu limpo e escuro do Parque Nacional da Peneda-Gerês para trazer um novo atrativo ao ramalhete de oferta turística do concelho: o astroturismo. “Fizemos um estudo das condições do nosso território e detectamos locais que têm qualidade de excelência para a atividade”, afirma Pedro Teixeira, da Ardal (Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima), responsável pela gestão da Porta do Mezio, onde se situa o centro de receção e informação aos visitantes.

Este novo equipamento é o primeiro a nível nacional a receber a certificação “Starlight Stellar Park”, atribuída pela Fundação Starlight a espaços que apresentam excelente qualidade do céu e que representam um exemplo de proteção e conservação do mesmo. O Parque é composto por seis AstroSpots – locais com condições favoráveis para observação do céu noturno -, em Gião, Paradela, Travanca, Tibo, São Bento do Cando e Lordelo.

Ao longo do ano, a Porta do Mezio organiza diversas atividades como caminhadas noturnas com observação de estrelas, observações astronómicas, workshops de astronomia e de astrofotografia, entre outras.

A próxima iniciativa acontece já este sábado, 22 de abril, em parceria com a Borealis, e com um programa noturno dedicado à chuva de meteoros Lyrids. Além de aprenderem o nome das estrelas e constelações, os participantes, com a orientação de técnicos especializados, podem fazer uso de telescópios e binóculos para procurar estrelas cadentes provenientes da constelação de Lira e cuja origem é o cometa C/1861 G1 (Thatcher).

Em maio, haverá um Festival de Astronomia; para junho está previsto um trekking noturno, dedicado à observação da lua e de Vénus; e a atividade pensada para julho debruça-se sobre as lendas e contos associados às diversas constelações. A agenda continua até ao final do ano, sempre com uma nova atividade a cada mês. Todas elas carecem de inscrição prévia. Quem quiser fazer observações privadas ou juntar a família e os amigos para admirar o céu, também pode marcar um programa noturno à medida.

Durante o dia, as atividades podem ser complementadas com uma visita à Porta do Mezio, que além de diversos centros interpretativos, conta ainda com um novo Parque Biológico onde se fica a conhecer de perto algumas das espécies de animais existentes no Parque Nacional, e também um parque aventura, com arvorismo, slide e mais atrações. Outra opção é partir à descoberta do território, por trilhos, lagoas e vistas de postal que se abrem em cada curva.

+ Onde dormir

Moinhos Carvalhas

Na aldeia de Ribeiro, em Prozelo, dois antigos moinhos de água foram transformados em alojamentos de charme. Os edifícios mantêm a base original em pedra e têm um piso superior revestido a cortiça, composto por um quarto, sala com sofá-cama e cozinha. No rés-do-chão ainda se mói a farinha e os hóspedes são convidados a participar neste e noutros afazeres da quinta, como a apanha da castanha, da azeitona, da uva e do milho, ou em workshops de confeção de broa.

+ Onde comer

Saber ao Borralho

Para aconchegar o estômago antes de olhar as estrelas, encontra-se ali muito perto, no Soajo, uma das embaixadas da carne de Cachena DOP, o Saber ao Borralho. A especialidade é a vitela assada no forno a lenha, cozinhada lentamente durante seis horas, daí que o prato apenas esteja disponível ao fim de semana, ou por encomenda. Outra estrela é o arroz de feijão tarreste, que acompanha normalmente a posta.