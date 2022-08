Oito sugestões para ver na TV, com música, desporto e jogos desafiantes

Séries documentais e entretenimento em destaque esta semana.

Construção do Alasca

DIA 20 | DISCOVERY | 21h00

Nesta nova temporada, três casais lutam contra os elementos do deserto polar do Alasca para construir a casa dos seus sonhos. Conseguirão eles o objetivo numa das áreas mais remotas e acidentadas do planeta?

Espero Por Ti no Politeama

DIA 20 | RTP1 | 22h30

Revista-cabaré de Filipe La Féria que é um hino à vida e à alegria de ser-se português. Uma sátira ao Portugal de hoje e uma celebração da existência, da esperança e do otimismo. O elenco conta com Paula Sá, FF, Filipa Cardoso, Filipe de Albuquerque, João Frizza, Bruna Andrade, Jonas Cardoso, Élia Gonzalez, Paulo Miguel Ferreira, Paula Ribas e um corpo de baile dirigido por Marco Mercier.

The Feeling of Going

DIA 20 | RTP2 | 22h00

Bailado do coreógrafo Ben Wright, que convida a ir além do que é conhecido ou antecipado. Um mergulho numa floresta fantástica, cheia de vida e encontros inesperados, onde a sensação de ir engloba tanto a escuridão quanto a luz. Um espetáculo com música do álbum “Go” da lenda pop islandesa Jónsi, vocalista da banda Sigur Rós, interpretada por cantores da Ópera de Malmo, pelo artista sueco de renome internacional Moto Boy e pela Orquestra de Ópera de Malmo.

SUPER MEGA AÇÃO

DIAS 21 e 22 | PANDA KIDS | 11h00

Quem acha que as férias precisam de mais adrenalina pode embarcar neste fim de semana cheio de de velocidade. São episódios especiais de “Bakugan: Geogan rising” (às 11h00, com repetição às 15h30), “Beyblade burst” (às 12h30, com repetição às 17h00) e de “Pókemon” (às 14h00, com repetição às 18h30).

Eu Faço Tudo Por Amor

DIA 21 | RTP1 | 21h00

Filomena Cautela coloca à prova casais destemidos com jogos exigentes e divertidos. As canções que todos sabemos de cor e salteado dão o mote para desafios que os quatro pares têm de superar com distinção. Diz-se que quem tem sorte ao jogo tem azar no amor e aqui é preciso contrariar o ditado e fazer de tudo para conquistar um prémio de sonho. Estarão os concorrentes dispostos a ir ao limite por amor? É o novo programa dos domingos à noite na RTP1.

Criança Esperança

DIA 21 | GLOBO | 21h30

Evento em parceria da Globo e da UNESCO, cujo valor angariado será destinado a 71 instituições que combatem a evasão escolar. Zeca Pagodinho, Ludmilla, Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Pabllo Vittar são alguns dos artistas confirmados.

Histórias do Desporto: Ascensão e Queda da AND1

DIA 23 | NETFLIX

Estreia do Volume 2. Uma série documental com um novo episódio semanal a ser lançado durante quatro semanas que volta a contar histórias épicas do mundo do desporto através de uma nova perspetiva. Desde futebol americano até basquetebol, passando por desportos náuticos, estas não são as histórias que se conhecem, mesmo que se ache que sim. Cada episódio começa num momento crucial e explora profundamente o que aconteceu, pela voz de quem o viveu.

O Caso Cassez-Vallarta: Um Romance Policial

DIA 25 | NETFLIX

O caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, os alegados raptores num dos mais notáveis e escandalosos casos da história do México. Através de entrevistas e análises de registos públicos, o documentário detalha as irregularidades do caso e revela os segredos dos intervenientes naquele que se tornou um melindre diplomático entre o México e França. “O caso Cassez-Vallarta: Um romance policial” tem cinco episódios.