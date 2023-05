Oito sugestões para ver na televisão esta semana

Animação, culinária, música e super-heróis para ver por estes dias na TV.

Jornadas Supremas – A Série

27/05 | Panda Kids | 21h00

A fasquia vai subindo para Ash, Goh e Chloe à medida que alcançam os seus objetivos. O torneio de Pokémon vai aquecer e está previsto um treino intensivo para Ash, Pikachu e os seus amigos. Entretanto, Goh embarca numa série de missões desafiantes para se tornar membro do Projeto Mew. Muita ação e mais descobertas de Pokémons com novos episódios para ver aos sábados e aos domingos, às 21 horas.

Jamie Oliver: Cooking for Less

27/05 | 24 Kitchen | 18h00

Ideias de receitas para desfrutar em família e que podem ser cozinhadas utilizando ingredientes económicos e de formas eficientes do ponto de vista energético. Desde usar apenas o microondas para preparar um caril, cozinhar uma piza na frigideira sem precisar de ligar o forno ou preparar diversas refeições a contar com sobras, o objetivo de Jamie Oliver é ajudar a poupar tempo e dinheiro, ao mesmo tempo que apresenta pratos deliciosos.

Ark of Stone – The Voyage of Sardinia

28/05 | Nat Geo Wild | 17h00

Nenhum outro corpo de água no planeta viu uma mistura de climas e correntes oceânicas, ecossistemas, povos, culturas, ideias e genes tão intensa, contínua e maciça como nas costas e ilhas do Mediterrâneo. Há mais de 40 milhões de anos, a Sardenha separou-se da orla sul da Europa, dirigindo-se para perto do continente africano. Ao longo da sua viagem, este gigantesco navio de pedra juntou uma rica diversidade de passageiros à volta da terra e do mar.

Mário Laginha & Pedro Burmester Tocam Sassetti

28/05 | RTP2 | 22h55

Uma viagem musical feita de memórias, na qual os pianistas Mário Laginha e Pedro Burmester tocam obras de Astor Piazzolla, Maurice Ravel, do próprio Mário Laginha e de Bernardo Sassetti. Do tango ao bolero, passando pela linguagem do jazz em formato clássico e pela obra singular e poética de Sassetti, um concerto gravado no Grande Auditório do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz a 1 de setembro de 2022.

Sirene: Ilha de Fogo

30/05 | Netflix

Um reality show de sobrevivência passado numa ilha remota, em que 24 concorrentes versadas ao mais alto nível em combate e estratégia competem ferozmente em seis equipas divididas por profissão.

Especial África: Madagáscar Desconhecida

31/05 | Odisseia | 16h00

Durante milhões de anos, Madagáscar permaneceu isolada. Longe dos principais continentes, aqui pôde evoluir uma flora e fauna únicas, como os lémures, um grupo de primatas que habita apenas nesta ilha do Oceano Índico. Conhecem-se cerca de cem espécies destes primatas, a maior das quais é o indri. A sua casa é a selva tropical do lado oriental da ilha. O mais adaptativo é o lémure de cauda anelada, que pode sobreviver até nos lugares mais secos. Mas a população humana em Madagáscar está a aumentar rapidamente. Para produzir carvão, grandes extensões de árvores são cortadas e apenas 10% da selva tropical natural resta. Pela mão do documentarista Thomas Behrend, esta série em duas partes mostra como, em determinadas áreas, ainda existem mundos míticos à beira da extinção.

L’Iran Vu du Ciel

31/05 | RTP2 | 20h35

O Irão visto de um ponto de vista único: do céu. Com acesso exclusivo a locais importantes e autorizações excecionais para filmagens terrestres e aéreas, esta série documental de dois episódios mostra as maravilhas naturais e culturais de um país que deu origem a toda uma civilização: a persa. Um país que permanece um mistério. Esta série revela os seus esplendores, alternando entre retratos de mulheres, homens e tradições, em lugares tão diversos como regiões áridas, aldeias de montanha e sítios históricos.

Marvel Spidey e a Sua Superequipa

2ª a 6ª | Disney Júnior | 08h05

Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales continuam as suas aventuras de super-heróis como a Equipa Spidey e juntam-se aos novos Vingadores – Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa e Réptil. Juntos, eles enfrentam vilões num esforço para proteger não só a sua comunidade, como também o mundo da natureza ao seu redor.