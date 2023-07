Oito séries para acompanhar nos próximos dias

Conheça a seleção desta semana.

# Showtrial

Dia 02/08 | Disney+

Talitha Campbell, a filha distante de um empreendedor rico, é acusada de conspirar para assassinar a colega Hannah Ellis. Cleo Roberts, a advogada de defesa, está de serviço na noite em que Talitha é detida. Com o apoio desta, e contra a vontade do seu pai, Cleo torna-se a líder improvável da equipa de defesa contra uma acusação determinada a virar a sexualidade e os privilégios de Talitha contra ela. Desde a detenção até ao veredito do júri, a defesa e a acusação lutam para saber o que aconteceu a Hanna e a verdade sobre quem é a Talitha: terá sido ela falsamente acusada ou é uma assassina cruel? Um drama britânico criado por Ben Richards e protagonizado por Tracy Ifeachor e Céline Buckens.

# Mr. Selfridge

Dia 31/07 | RTP2 | às 22h00

Londres, 1909. O extravagante Harry Gordon Selfridge (Jeremy Piven) desembarca determinado a abrir uma das melhores lojas do mundo. Com uma carreira de sucesso no comércio a retalho em Chicago, o empresário tem a intenção de construir, com a família, o maior estabelecimento comercial em Oxford Street. Série britânica baseada no romance “Shopping, seduction & Mr Selfridge”, de Lindy Woodhead, sobre a história do fundador dos armazéns londrinos Selfridges.

# Um Conto Perfeito

Dia 28/07 | Netflix

Margot e David vêm de mundos diferentes. Ela é herdeira de um império hoteleiro, ao passo que ele precisa de três empregos só para pagar as contas. Mas, quando os seus caminhos se cruzam, os dois percebem que dependem um do outro para reaver o amor das suas vidas.

# Capitão Fall

Dia 28/07 | Netflix

Um inexperiente, mas bondoso, capitão da marinha dá por si ao leme de um navio usado por um cartel internacional para as suas atividades ilegais. O plano da organização? Fazer dele o bode expiatório caso as autoridades os apanhem.

# Good Omens

Dia 28/07 | Amazon Prime Video

O anjo Aziraphale e o demónio Crowley apegaram-se demasiado à vida na Terra e veem-se obrigados a unir esforços para impedir o Armagedão. Infelizmente, perderam o Anticristo, um menino de 11 anos que desconhece o seu destino, forçando-os a embarcar numa aventura para salvar o mundo antes que seja tarde demais.

# The Bear

Dia 02/08 | Disney+

Esta segunda temporada acompanha Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nos esforços para transformar o modesto restaurante de sanduíches num estabelecimento de nível superior. À medida que desmantelam o estabelecimento por completo, embarcam nas suas próprias jornadas transformadoras, vendo-se forçados a enfrentar o passado e a refletir sobre quem querem ser no futuro.

# Physical

Dia 02/08 | Apple TV+

Situada em San Diego nos anos 1980, uma comédia de humor negro que segue Sheila Rubin, uma dona de casa aparentemente obediente que apoia a candidatura do seu polémico marido à assembleia estadual. No entanto, em privado, Sheila tem a sua própria visão sombria e engraçada da vida que raramente partilha com os outros. Ao mesmo tempo, luta contra um conjunto de traumas relacionados com a sua imagem, até encontrar liberdade através de uma fonte algo improvável: o mundo da aeróbica.

# Frente a frente

Dia 03/08 | AXN White | às 21h25

As meias-irmãs Justine Rameau e Vanessa Tancelin estão de volta para uma segunda ronda de investigações policiais com muita vida pessoal à mistura. Vanessa ocupa o novo cargo de superintendente, ao passo que Justine está a ensinar direito na universidade. Justine, além de se sentir atormentada por esta pesada carga de trabalho, terá também de lidar com o facto de a mãe de Vanessa, ex-amante do seu pai, ter-se mudado para sua casa.