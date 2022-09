Oito programas de TV para toda a família

Música, história, crime, animação... São para diferentes gostos e faixas etárias, as propostas televisivas em destaque durante esta semana.

Santa Casa Alfama

24/09 | RTP1 | 22h30, 11h e 14h30

O maior festival de fado do mundo está de regresso para dois dias de celebração da nossa música. Depois de uma edição de 2020 dedicada a Amália Rodrigues, em ano de centenário da diva, e de 2021 dedicada a Carlos do Carmo, 2022 será ano de homenagem a Max, uma das figuras centrais da música popular portuguesa do século XX. Um dos momentos mais marcantes será o grande concerto com a direção artística de António Zambujo (na imagem), acompanhado de vários convidados. Agir, Jorge Fernando, Aldina Duarte e Dulce Pontes, com o convidado Ricardo Ribeiro, são outros nomes do cartaz.

Concerto de Paris

24/09 | RTP2 | 22h

É já uma tradição bem estabelecida: todos os anos, a 14 de julho, a Orquestra Nacional de França dá as boas-vindas ao verão com um grande encontro musical junto à Torre Eiffel, com impressionantes fogos de artifício. Dirigida pelo maestro romeno Cristian Macelaru, e acompanhada pelo Coro da Rádio França, a Orquestra convida o público de todo o mundo e milhares de pessoas no local, a apreciar grandes árias e peças de concerto famosas na companhia de prestigiados solistas como Alice Sara Ott, Nadine Sierra, Lea Desandre, Stanislas de Barbeyrac, Gautier Capuçon Erwin Schrott e Leonidas Kavakos. A RTP2 recorda agora um desses espetáculos.

The Voice Portugal

25/09 | RTP1 | 21h15

O palco do “The Voice Portugal” volta a brilhar para mais uma temporada com novidades no painel de mentores. Dino D’Santiago, Carolina Deslandes, Marisa Liz e Diogo Piçarra vão ocupar as cadeiras que se viram ao ouvir vozes inacreditáveis. Os anfitriões são os de sempre: Catarina Furtado e Vasco Palmeirim.

Nos telhados do mundo

26/09 | RTP2 | 20h30

No extremo leste da Alemanha, Berlim é uma das cidades mais antigas, mas uma das mais jovens do continente europeu. A capital da região de Brandemburgo desde o século XIII, então do império alemão até 1945, tornou-se capital da Alemanha reunificada apenas em 1990, após a queda do Muro, que dividiu o país durante 28 anos. Em apenas três décadas, poucas cidades históricas na Europa se transformaram tanto quanto esta cidade em termos de urbanismo e arquitetura. Que melhor miradouro para observar a progressão do passado para o futuro do que os telhados desta cidade? Telhados para os quais as formas e usos continuam a multiplicar-se… É assim o primeiro dos cinco episódios desta série documental, que passa depois por Londres (Inglaterra), Los Angeles (EUA), Roma (Itália) e Bangkok (Tailândia).

Rainbow High

27/09 | Panda | 11h

Nesta série de animação, as adoradas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour na escola Rainbow High. Para ver de segunda a sexta-feira, às 08h, 11h, 14h30 e 19h50, e aos sábados e domingos, em maratonas, às 11h, 15h30 e 18h30.

Viver com um assassino em série

29/09 | AMC Crime | 22h30

Como é descobrir que se vive com um assassino? Esta série documental apresenta uma nova abordagem a alguns dos casos mais chocantes da Grã-Bretanha e explora as vidas duplas que estes criminosos mortíferos viviam, enquanto cometiam os crimes mais hediondos. Através de entrevistas inéditas com familiares, explora as realidades devastadoras de ser involuntariamente apanhado, associado e condenado pelos horríveis atos de alguém a quem já chamámos família.

Pinóquio e os seus amigos

De 2ª a 6ª | Panda | 09h15

Pinóquio é um menino de madeira que vive num mundo encantado onde cresce acompanhado dos seus melhores amigos: o Avô Gepeto, a boneca pirata Freeda e o Grilo Falante. Ele sonha em tornar-se um menino de verdade. Ainda às 13h45 e 17h15.

O imparável Yellow Yeti

De 2ª a 6ª | Disney | 10h15 e 17h30

Nos novos episódios, Osmo e Rita suspeitam que Gustav está a tornar-se num “monstro completo” e prendem-no para que possam encontrar uma cura. No entanto, eles próprios ficam com os sintomas. Agora, Gustav tem de descobrir como curá-los.