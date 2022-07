Oito programas de TV para acompanhar nos próximos dias

Séries sobre descobertas relacionadas com dinossauros ou substâncias psicotrópicas e um espetáculo de Filipe La Féria são alguns dos destaques desta semana.

Maratona de Verão

De segunda a sexta-feira | CANAL E! | 15h

Confesse: parte de si tem inveja das férias que a família Kardashian já fez ao longo dos anos, não é? México, Las Vegas, Bora Bora, República Dominicana, Grécia e Tailândia são alguns dos destinos já explorados e cujas experiências pode rever nos episódios selecionados de “Keeping up with the Kardashians”, que o Canal E! volta a transmitir ao longo do mês de julho. De segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, com repetição aos domingos, a partir das 15 horas.

Mini Matiné

Baby TV | 09h35

Novos episódios de “Mini matiné”, a série na qual quatro animais encantadores e amigos vão atuar de forma fascinante no mundo mágico do teatro. Em cada episódio eles visitam diferentes partes do mundo, partilhando histórias cativantes e factos divertidos sobre tradições e costumes de culturas distantes. Estes episódios vão para o ar todos os dias às 09h35, 12h35, 15h35 e 16h35.

Especial O Verão de Craig

Dia 9 | Cartoon Network

O verão começa e com ele vêm as férias e muitos planos super divertidos para desfrutar fora de casa. A floresta é a melhor opção para Craig e os seus amigos JP e Kelsey, que vivem novas aventuras imaginárias todos os dias.​

Uma Noite no Parque Mayer

DIA 9 | RTP1 | 14h30

Espetáculo de Filipe La Féria e uma grande homenagem à revista e a Lisboa, revelando uma das mais populares formas da cultura portuguesa e dando aos espectadores uma visão contemporânea da revista à portuguesa, prestigiando a história de um espaço que merece ser recordado e reconstruído para continuar a fazer parte do imaginário coletivo. O Parque Mayer é hoje o símbolo dessa memória, dos grandes atores e da época de ouro do teatro no coração e na alma da cidade. A sua história é a memória de Lisboa desde a 1ª República ao Estado Novo, da Revolução de Abril à democracia, sempre rindo, inventando graças e canções que ficaram no nosso imaginário, criando rábulas antológicas de crítica mordaz aos costumes, à política. É a arte de ser português, levando para o palco o povo, através das suas figuras mais populares da capital.

Pesca Radical: O Legado de Harris

Dia 9 | Discovery | 21h00

As aventuras da família Harris durante a época de pesca. Nestes novos episódios, Josh Harris descobre as cartas de pesca escondidas do seu pai Phil, levando-o a seguir os seus passos.

O Caçador de Dinossauros

Dia 10 | National Geographic | 22h30

Nos últimos 20 anos, o estudo dos dinossauros transformou-se numa disciplina científica. Além de serem familiares ao público, eles representam uma das maiores revoluções na história e na ciência. É por este caminho que esta série se apresenta. Novas tecnologias revelaram segredos presentes em ossos pré-históricos. Segredos que ninguém poderia ter previsto até há alguns anos. Agora, podemos entender a cor dos dinossauros, a força da sua dentada, a sua velocidade máxima e até a maneira como eles comunicavam uns com os outros. O paleontólogo Federico Fanti embarca numa expedição por Itália em busca desses achados inusitados. Tendo como destino Villaggio del Pescatore, Federico fala de dois dos dinossauros mais notáveis alguma vez descobertos naquele país, Antonio e Bruno. Uma viagem que levará o espectador numa jornada que não se pode esquecer.

Como Mudar a Sua Mente

Dia 12 | Netflix

O cineasta Alex Gibney e o autor de “The New York Times” Michael Pollan apresentam esta série documental em quatro partes, cada uma focada numa substância psicotrópica: LSD, psilocibina, ecstasy e mescalina. Com Pollan a servir de guia, é uma viagem até às fronteiras de um renascimento psicadélico, que passa em revista um contexto histórico quase esquecido para explorar o potencial curativo destas substâncias e a sua capacidade de mudar mentes e culturas.